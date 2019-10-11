подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новости
  • Спорт
  • В Украинской ассоциации футбола озабочены отсутствием в сборных командах страны игроков одного из ведущих клубов
11 октября 2019, пятница, 06:39 205 Пресс-релиз
Спорт 2019-10-11T06:43:52+03:00
Українські Новини
В Украинской ассоциации футбола озабочены отсутствием в сборных командах страны игроков одного из ведущих клуб

В Украинской ассоциации футбола озабочены отсутствием в сборных командах страны игроков одного из ведущих клубов

Председатель комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич прокомментировал отсутствие футболистов киевского "Динамо" в составах сборной Украины U-17, U-18, U-19. Спортивный функционер подчеркнул, что к играм команд соответствующих возрастных групп не удалось привлечь целый ряд игроков из столичной команды.

"В даты ФИФА и УЕФА сборники должны ехать в свои сборные. А "Динамо" их не отпускает. Так они, видимо, переживают за украинский футбол", - констатировал Маркевич.

Известный тренер подчеркнул, что так не должно быть. Он считает данный досадный факт неуважением к сборным. Мирон Маркевич убежден, что только Исполком УАФ должен решить этот вопрос.

"Я предлагал исполкому УАФ сделать так, чтобы клубы на любые соревнования юношеских сборных отпускали своих игроков. Это нужно самим футболистам. Также это престиж страны", - резюмировал Маркевич.

В то же время официальный представитель футбольного клуба "Динамо" (Киев) Николай Несенюк высказал свое видение сложившейся неординарной ситуации.

"По регламенту ФИФА клубы обязаны отпускать футболистов исключительно на матчи национальных сборных и исключительно в так называемые даты ФИФА, когда проходят все без исключения официальные международные футбольные матчи на уровне национальных команд. Точка. На все остальные матчи всех сборных - от юношеских до детских - игроки прибывают исключительно по договоренности между клубом и национальной ассоциацией", - парировал заявление чиновника УАФ сотрудник киевского "Динамо".

Как сообщили в УАФ, сборная Украины (U-17) проведет в ноябре матчи отбора к Чемпионату Европы-2020. Сборная Украины (U-18) проведет два контрольных спарринга против Армении, а сборная Украины возрастом до 19 лет сыграет товарищеские встречи с Грецией и в конце ноября проведет поединки квалификации к Евро-2020.

Больше новостей о: Спорт Футбол Динамо Мирон Маркевич Футбольный клуб "Динамо" (Киев) Украинская ассоциация футбола УАФ

Архив
Новости
Второй этап пенсионной реформы: каждый украинец будет сам решать, сколько откладывать 08:20
На Донбассе участились обстрелы: погиб воин ВСУ 08:15
Инфляция в Украине замедлилась: цены на продукты, топливо и услуги растут медленнее 08:00
Зеленский на уколах побил рекорд Лукашенко 07:00 Мнение
В Украинской ассоциации футбола озабочены отсутствием в сборных командах страны игроков одного из ведущих клубов 06:39 Пресс-релиз
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа 16:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok