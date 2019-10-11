В Украинской ассоциации футбола озабочены отсутствием в сборных командах страны игроков одного из ведущих клубов

В Украинской ассоциации футбола озабочены отсутствием в сборных командах страны игроков одного из ведущих клуб

Председатель комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич прокомментировал отсутствие футболистов киевского "Динамо" в составах сборной Украины U-17, U-18, U-19. Спортивный функционер подчеркнул, что к играм команд соответствующих возрастных групп не удалось привлечь целый ряд игроков из столичной команды.

"В даты ФИФА и УЕФА сборники должны ехать в свои сборные. А "Динамо" их не отпускает. Так они, видимо, переживают за украинский футбол", - констатировал Маркевич.

Известный тренер подчеркнул, что так не должно быть. Он считает данный досадный факт неуважением к сборным. Мирон Маркевич убежден, что только Исполком УАФ должен решить этот вопрос.

"Я предлагал исполкому УАФ сделать так, чтобы клубы на любые соревнования юношеских сборных отпускали своих игроков. Это нужно самим футболистам. Также это престиж страны", - резюмировал Маркевич.

В то же время официальный представитель футбольного клуба "Динамо" (Киев) Николай Несенюк высказал свое видение сложившейся неординарной ситуации.

"По регламенту ФИФА клубы обязаны отпускать футболистов исключительно на матчи национальных сборных и исключительно в так называемые даты ФИФА, когда проходят все без исключения официальные международные футбольные матчи на уровне национальных команд. Точка. На все остальные матчи всех сборных - от юношеских до детских - игроки прибывают исключительно по договоренности между клубом и национальной ассоциацией", - парировал заявление чиновника УАФ сотрудник киевского "Динамо".

Как сообщили в УАФ, сборная Украины (U-17) проведет в ноябре матчи отбора к Чемпионату Европы-2020. Сборная Украины (U-18) проведет два контрольных спарринга против Армении, а сборная Украины возрастом до 19 лет сыграет товарищеские встречи с Грецией и в конце ноября проведет поединки квалификации к Евро-2020.