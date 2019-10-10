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10 октября 2019, четверг, 17:02 146
Силовые структуры 2019-10-10T17:04:44+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный

Свечка Фото: pixabay.com
Свечка Фото: pixabay.com

Один украинский военный погиб в результате обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в четверг, 10 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка Вооруженных сил.

Как сообщали Українськi Новини, наряду  с обстрелом участка разведения войск около Золотого второй раз за неделю, 9 октября боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Тем временем Национальная полиция направила дополнительные силы в Золотое Луганской области в связи с разведением войск. В свою очередь  министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что договоренность о начале разведения сил и средств в Петровском и Золотом с понедельника не может быть выполнена, поскольку на днях эти населенные пункты были обстреляны и теперь необходимо выждать 7-дневный период без обстрелов.

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