Мы не обслуживающий персонал для США, - Зеленский об отношениях с Трампом

Президент Владимир Зеленский в ответе на вопрос об услугах для США со стороны Украины заверил, что ничего такого не предоставлялось и не будет.

Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.

"При всем уважении к Соединенным Штатам Америки, мы не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что в приоритете у него укрепления отношений между Украиной и США, а не их потеря. Соответственно, втягивать Украину в ситуацию с Трампом огромная ошибка для обеих стран.

"Мы не выбираем сторону в этом вопросе, поскольку ни на гражданском, ни на законодательном уровне мы не имеем права влиять на любые выборы в любой стране", - коментирует Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, 24 сентября Трамп разрешил обнародовать рассекреченную запись разговора с Зеленским, публикацию которой разрешил Офис Презиента Украины.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что и правда хотел стать всемирно известным, но не благодаря скандалу с Президентом США Дональдом Трампом.