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10 октября 2019, четверг, 11:37 662
Силовые структуры 2019-10-10T11:44:37+03:00
Українські Новини
Шевцовым заинтересовались в ГБР, - ICTV

Шевцовым заинтересовались в ГБР, - ICTV

Государственное бюро расследований планирует исследовать деятельность полицейских, в частности, заместителя начальника главного управления Нацполиции Евгения Шевцова. Об этом говорится в сюжете программы "Надзвичайні новини" на телеканале ICTV.

"Чиновник из Нацполиции в свое время подавал документы на конкурс в ГБР, но не получил назначение после серии журналистских расследований о его состоянии и роскошной жизни. После его провала в ГБР полиция открыла уголовные производства, но не для того, чтобы проверить, откуда у копа такие деньги, а против авторов публикаций. У них и даже их родственников начались обыски. Журналисты написали заявление в ГБР об использовании следственных органов для личной мести", - говорится в телевизионном сюжете.

Также журналисты процитировали председателя Государственного бюро расследований Романа Трубу, который пообещал поинтересоваться делом Шевцова.

"Я сегодня поинтересуюсь, у кого такое уголовное производство, и буду общаться с прокурором, чтобы определил это производство за следователями ГБР", - заявил Роман Труба.

В то же время адвокат Маси Найем напомнил, что он уже подал заявление в ГБР о совершении уголовного преступления со стороны Шевцова, и по этому заявлению ведомство начало досудебное расследование №62019000000001420 от 16.09.2019.

"Кроме того, около месяца назад в ГБР было подано еще 9 заявлений о совершении уголовного преступления, включая заявление о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины относительно злоупотребления властью или служебным положением Шевцовым Е. К сожалению, сведения к ЕРГР в соответствии с вышеуказанным заявлением уполномоченными лицами ГБР внесено не было. Сейчас мы обратились с жалобой в суд на бездействие ГБР. Надеюсь, что господин Арсен Аваков знает о действиях Евгения Шевцова", - резюмировал защитник.

Как сообщалось, летом прошлого года заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Евгений Шевцов выиграл конкурс на должность руководителя управления организации досудебных расследований ГБР. Как выяснили журналисты, в работе комиссии были выявлены нарушения, а фамилии некоторых кандидатов были заранее согласованы. Также Шевцова подозревают в незаконном преследовании журналистов. В частности, по его указанию прошли обыски в доме известного ученого - профессора Валерия Иванова из-за журналистской деятельности его сына Дениса, который проводил расследование злоупотреблений со стороны правоохранителей. Также по иску Евгения Шевцова Печерский суд в августе этого года заблокировал 18 интернет-сайтов. Судья Сергей Вовк мотивировал свое решение тем, что эти сайты фигурируют в уголовном производстве как "вещественные доказательства".

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