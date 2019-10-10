Для перезапуска экономики нужны бюджетные стимулы и снятие экономической блокады, - Левочкин

Предложения Оппозиционной платформы - За життя к проекту бюджета 2020 года предусматривают рост ВВП с 3 до 6%. По мнению народного депутата Сергея Левочкина, правительству необходимо принять предложения оппозиции, чтобы сделать развитие экономики приоритетом своей политики, информирует персональный портал политика.

"Правительство продолжает практику своих предшественников, которые экономили на социальных расходах вместо того, чтобы стимулировать рост экономики и, соответственно, рост доходов бюджета. Оппозиционная платформа - За життя считает, что уже сейчас необходимо предпринять ряд шагов, которые увеличат рост ВВП Украины в 2020 году до 6%, и соответственно увеличить социальные расходы", - заявил Сергей Левочкин.

По словам народного депутата, одним из первых шагов власти уже в этом году должно стать снятие экономической блокады с неконтролируемых территорий на Донбассе, которое даст не менее 1% реального прироста ВВП.

Также политик считает, что должны быть приняты меры по увеличению бюджетных стимулов для перезапуска экономики. В частности, оживлению экономики будут способствовать более высокие темпы увеличения минимальной зарплаты, пенсий, социальных выплат, привязанных к прожиточному минимуму, роста расходов на инфраструктуру и поддержку экспорта, увеличения инвестиционного ресурса для регионов, что даст не менее 1% реального прироста ВВП.

Кроме того, по мнению народного депутата, 1% прироста ВВП принесут улучшение инвестиционного климата и детенизация, в том числе за счет повышения эффективности в сфере госзакупок, наведения порядка на рынке аренды земли сельхозназначения, борьбы с серым импортом, усиления контроля за трансфертным ценообразованием и минимизации других схем ухода от налогообложения.

"Отдельные предложения по этим направлениям звучат и от представителей власти. Но нужен системный подход. Комплексное принятие правок к проекту бюджета-2020, предложенных Оппозиционной платформой - За життя, ускорит перезапуск экономики и улучшит ситуацию в социальной сфере", - подытожил Сергей Левочкин.

Ранее Оппозиционная платформа - За життя внесла в парламент пакет предложений по изменению проекта госбюджета на 2020 год и ряд законопроектов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в стране.