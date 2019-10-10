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10 октября 2019, четверг, 07:30 129 Инфографика
Интернет и IT 2019-10-10T07:30:02+03:00
Українські Новини
Украинцы онлайн-шоппингом менее довольны, чем в других странах

Украинцы онлайн-шоппингом менее довольны, чем в других странах

Онлайн-шопинг. Фото:pixabay.com
Онлайн-шопинг. Фото:pixabay.com

В Украине процессом совершения покупок в онлайн-магазинах менее довольны, чем в среднем в мире, при этом украинцы стали тратить на покупки в сети денег больше.  Об этом говорится в исследовании о взаимодействии потребителей с онлайн-ритейлерами, проведенного компанией KANTAR по заказу Google

По данным исследования, свой опыт взаимодействия с онлайн-ритейлерами как отличный или очень хороший оценивают 59% украинских потребителей, в то время как средний мировой показатель составляет 69%.

Отмечается, что украинские онлайн-покупатели знают в среднем 12 онлайн-магазинов, но совершают покупки только в трех из них. Что интересно, такая тенденция наблюдается во всех странах, где было проведено исследование. После совершения покупки в одном из предпочтительных онлайн-магазинов 35% покупателей больше не покупали у этого ритейлера (по сравнению с 22% в мире), а 65% потребителей остались лояльны к своему онлайн-продавцу (78% в целом в мире).

Как показывает исследование, 53% украинских потребителей рекомендуют другим свои любимые онлайн-магазины. Для сравнения, в целом в мире готовы рекомендовать онлайн-магазины 48% покупателей, в Польше – 52%, в Чехии 44%.

По данным исследования, украинские пользователи из характеристик онлайн-магазинов выше всего оценивают ассортимент товаров – 60% и простоту навигации и поиска товаров – 55%. Среди характеристик, которые украинские онлайн-покупатели оценивают ниже всего: простота возврата товара – только 30% опрошенных оценили на отлично или очень хорошо данный пункт; а также программы лояльности онлайн-магазинов и наличие бесплатной доставки товаров – 31% и 34% соответственно довольны уровнем этих услуг.

Что касается доставки, 35% респондентов довольны опцией гарантированной даты доставки в онлайн-магазинах, а 38% – скоростью доставки. При этом простоту и скорость обработки оплаты товара позитивно оценил 51%, а скорость загрузки сайта или приложения онлайн-магазина – 58% онлайн-покупателей.

Исследование проводилось KANTAR по заказу Google в 17 странах, включая Украину, в период апрель-май 2019 года. В нем приняли участие в общем 35 000 респондентов – покупателей онлайн-магазинов (выборка в Украине – 2000 респондентов) в возрасте старше 16 лет, ответив на 15-минутный онлайн-опросник.

Как сообщали Українські Новини, на OLX владельцы Android чаще всего искали диван и велосипед, а обладатели iPhone - новый iPhone.

Также сообщалось о том, как защитить себя от опасностей при покупках в интернете.

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