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09 октября 2019, среда, 22:30 225
Президент 2019-10-09T23:00:06+03:00
Українські Новини
Зеленский рассказал, когда станет известна дата следующего обмена

Зеленский рассказал, когда станет известна дата следующего обмена

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который сегодня, 10 октября, посетил выставку "Оружие и безопасность", заявил, что дата следующего обмена удерживаемыми лицами станет известна после проведения встречи лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, Президент рассказал, что в Украине есть две позиции по обмену, но общение с Россией сейчас не происходит.

Также Зеленский подчеркнул, "нормандская четверка" будет решать "главный вопрос об обмене".

Речь идет об обмене украинцев, находящихся на территории России и на территории "ДНР".

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет разрешен вопрос обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Ранее Пристайко заявил, что Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре.

Однако в Кремле не исключают возможности нового обмена политзаключенными между Украиной и Россией.

А 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

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