Американский адвокат потратил 100 тысяч долларов в надежде получить должность в украинском правительстве

Американский адвокат Маркус Коэн опубликовал новый отчет о работе с командой Президента Владимира Зеленского. В нем Коэн пояснил, что помогал Зеленскому, так как надеялся получить должность в украинском правительстве. Об этом сообщает "TheБабель". Он зарегистрировался в Минюсте США как лоббист Зеленского и нанял компанию Signal Group Consulting, которая готовила визит Зеленского и Ивана Баканова в США в апреле текущего года.\r\n2 октября он зарегистрировался на сайте FARA — реестре иностранных агентов. Клиентом он снова указал Владимира Зеленского, а контактным лицом — главу СБУ Ивана Баканова.В новом отчете адвокат указывает, что действует по собственной инициативе "с надеждой, но без ожидания, что новая администрация даст ему должность в новом правительстве".\r\nВ отчете Коэн упомянул и встречу, о которой ранее не было известно. 16 апреля 2019 года Иван Баканов в сопровождении SGC встречался с людьми, которые в прошлом работали с Дональдом Трампом. Среди них был Шон Спайсер — бывший директор по коммуникациям руководящего органа Республиканской партии и пресс-секретарь Белого дома до июля 2017 года. Еще один участник встречи — лоббист Майк Рубино. Как сообщает канал NBC, делегация Баканова и американские чиновники обедали в ресторане гостиницы, принадлежащей Дональду Трампу. Шон Спайсер подтвердил журналистам, что был на встрече.\r\nЛоббист Майк Рубино рассказал журналистам, что "Signal пытались произвести впечатление на украинскую делегацию". "Я пришел, сел, пообедал и ушел. Я не особо с кем-то разговаривал, потому что они говорили на другом языке". Лишь позже он понял, что на встрече были представители команды Владимира Зеленского.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАдвокат Коэн утверждает, что ни он, ни заказчик не подразумевали, что это сотрудничество предполагает какую-либо оплату, возмещение расходов. А это почти 70 тысяч долларов за услуги SGC. И еще 35 тысяч —это расходы на перелеты, рестораны, гостиницы, аренду автомобилей в период с февраля по июнь 2019 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, американские лоббисты отчитались о работе на поднятие имиджа Зеленского. Позже Зеленский допустил, что американских лоббистов в его интересах мог нанять кто-то другой.