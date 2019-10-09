Американский адвокат потратил 100 тысяч долларов в надежде получить должность в украинском правительстве

Американский адвокат Маркус Коэн опубликовал новый отчет о работе с командой Президента Владимира Зеленского. В нем Коэн пояснил, что помогал Зеленскому, так как надеялся получить должность в украинском правительстве. Об этом сообщает "TheБабель".



Он зарегистрировался в Минюсте США как лоббист Зеленского и нанял компанию Signal Group Consulting, которая готовила визит Зеленского и Ивана Баканова в США в апреле текущего года.

2 октября он зарегистрировался на сайте FARA — реестре иностранных агентов. Клиентом он снова указал Владимира Зеленского, а контактным лицом — главу СБУ Ивана Баканова.



В новом отчете адвокат указывает, что действует по собственной инициативе "с надеждой, но без ожидания, что новая администрация даст ему должность в новом правительстве".

В отчете Коэн упомянул и встречу, о которой ранее не было известно. 16 апреля 2019 года Иван Баканов в сопровождении SGC встречался с людьми, которые в прошлом работали с Дональдом Трампом. Среди них был Шон Спайсер — бывший директор по коммуникациям руководящего органа Республиканской партии и пресс-секретарь Белого дома до июля 2017 года. Еще один участник встречи — лоббист Майк Рубино. Как сообщает канал NBC, делегация Баканова и американские чиновники обедали в ресторане гостиницы, принадлежащей Дональду Трампу. Шон Спайсер подтвердил журналистам, что был на встрече.

Лоббист Майк Рубино рассказал журналистам, что "Signal пытались произвести впечатление на украинскую делегацию". "Я пришел, сел, пообедал и ушел. Я не особо с кем-то разговаривал, потому что они говорили на другом языке". Лишь позже он понял, что на встрече были представители команды Владимира Зеленского.

Адвокат Коэн утверждает, что ни он, ни заказчик не подразумевали, что это сотрудничество предполагает какую-либо оплату, возмещение расходов. А это почти 70 тысяч долларов за услуги SGC. И еще 35 тысяч —это расходы на перелеты, рестораны, гостиницы, аренду автомобилей в период с февраля по июнь 2019 года.



Как сообщали Українські Новини, американские лоббисты отчитались о работе на поднятие имиджа Зеленского.



Позже Зеленский допустил, что американских лоббистов в его интересах мог нанять кто-то другой.