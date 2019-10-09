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09 октября 2019, среда, 17:34 499
Силовые структуры 2019-10-09T17:35:16+03:00
Українські Новини
Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба

Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба

Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не утвердил кандидатуру заместителя главы ГУ Нацполиции Евгения Шевцова, который победил в конкурсе на занятие должности в ГБР, из-за сомнений в его профессионализме. 


Об этом Труба заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

"Одна из норм закона "О государственной службе" касается предоставления руководителю учреждения организации или предприятия права принимать решение о не назначении победителя-кандидата на должность. Основанием для не назначение (Шевцова - ред.) были возможны непрофессиональные качества, и мое внутреннее убеждение в непрофессионализме того или иного кандидата", - заявил Труба.

Он также заявил, что выяснит в других правоохранительных органах наличие уголовных производств по Шевцову и будет настаивать на том, чтобы они были переданы в ГБР.

"Я сегодня поинтересуюсь, у кого такое уголовное производство, и буду общаться с прокурором, чтобы определил это производство по следователями ГБР", - пообещал Роман Труба.

Напомним, летом прошлого года заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Евгений Шевцов победил на должность руководителя управления организации досудебных расследований ГБР. Как выяснили журналисты, комиссия действовала не самостоятельно, а некоторые кандидатуры были заранее согласованы. Также Шевцов фигурирует в скандалах, связанных с незаконным преследованием журналистов. В частности, он санкционировал обыски в доме профессора Института журналистики Валерия Иванова - за расследования, которые проводил по поводу деятельности Шевцова его сын Денис. Также по иску Евгения Шевцова Печерский суд заблокировал 18 Интернет-сайтов. Судья Сергей Вовк мотивировал решение тем, что эти сайты фигурируют в уголовном производстве как "вещественные доказательства".
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