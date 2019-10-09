Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не утвердил кандидатуру заместителя главы ГУ Нацполиции Евгения Шевцова, который победил в конкурсе на занятие должности в ГБР, из-за сомнений в его профессионализме. Об этом Труба заявил в ходе сегодняшнего брифинга."Одна из норм закона "О государственной службе" касается предоставления руководителю учреждения организации или предприятия права принимать решение о не назначении победителя-кандидата на должность. Основанием для не назначение (Шевцова - ред.) были возможны непрофессиональные качества, и мое внутреннее убеждение в непрофессионализме того или иного кандидата", - заявил Труба.Он также заявил, что выяснит в других правоохранительных органах наличие уголовных производств по Шевцову и будет настаивать на том, чтобы они были переданы в ГБР."Я сегодня поинтересуюсь, у кого такое уголовное производство, и буду общаться с прокурором, чтобы определил это производство по следователями ГБР", - пообещал Роман Труба.Напомним, летом прошлого года заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Евгений Шевцов победил на должность руководителя управления организации досудебных расследований ГБР. Как выяснили журналисты, комиссия действовала не самостоятельно, а некоторые кандидатуры были заранее согласованы. Также Шевцов фигурирует в скандалах, связанных с незаконным преследованием журналистов. В частности, он санкционировал обыски в доме профессора Института журналистики Валерия Иванова - за расследования, которые проводил по поводу деятельности Шевцова его сын Денис. Также по иску Евгения Шевцова Печерский суд заблокировал 18 Интернет-сайтов. Судья Сергей Вовк мотивировал решение тем, что эти сайты фигурируют в уголовном производстве как "вещественные доказательства".