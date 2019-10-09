"Платформа" Бойко потребовала, чтобы Зеленский снизил тарифы на коммуналку, как обещал

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от действующей власти и Президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещание касательно снижения тарифов на предоставление услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) для населения.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

С наступлением отопительного сезона коммунальные предприятия вновь готовятся повысить тарифы на отопление, газ, горячую воду и другие коммунальные услуги. В среднем по Украине стоимость жилищно-коммунальных услуг может вырасти на дополнительные 20% и более, при этом тарифы уже выросли в 10 раз за последние 5 лет, а задолженность населения за услуги ЖКХ составляет более 50 млрд гривен.

ОПЗЖ потребовала от власти "не пытаться самоустраниться от проблем, а выполнять свои предвыборные обещания" — обуздать рост тарифов и привести их уровень в соответствие с доходами населения.

"За последние 5 лет тарифы на коммунальные услуги вросли в 8-9 раз. Украинские семьи не в состоянии по ним платить. У людей накапливаются долги, коммунальные предприятия балансируют на грани банкротства и остановки. Продолжение политики роста тарифов в таких условиях – это путь к разорению украинских граждан и коллапсу всего коммунального хозяйства страны", - сказано в заявлении партии.

"В запале предвыборной борьбы нынешняя власть обещала обеспечить рост доходов украинских граждан, предоставить субсидии и провести снижение коммунальных тарифов. Именно за это голосовали избиратели и, наряду с обеспечением мира в стране, это главное требование украинского народа к власти. Но сейчас власть пытается самоустраниться от выполнения предвыборных обещаний и закрывает глаза на требования общества. Представители Кабмина раздают интервью, в которых без тени стеснения заявляют, что тарифы снижены не будут по требованию МВФ", - уточнили в партии.

Оппозиционеры требуют от парламента приступить к рассмотрению поданных фракцией ОПЗЖ законопроектов, направленных на обеспечение своевременных и гарантированных субсидий населению, списание коммунальных долгов малообеспеченным и снижение цен на газ для домохозяйств.

"Мы настаиваем на необходимости внести предложенные нами изменения в проект Госбюджета-2020. Они предусматривают увеличение государственного финансирования субсидий, предоставление субвенций местным советам для снижения тарифов, увеличение финансирования государственных программ энергосбережения", - подчернули в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" утверждает, что в данный момент существуют все условия для снижения коммунальных тарифов в 2 раза. "Для этого необходимо обеспечить прямые поставки природного газа из Российской Федерации, использовать газ собственной добычи на потребности населения и коммунальных предприятий, направить государственные инвестиции в энергосбережение", - подытожили оппозиционеры.