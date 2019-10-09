Стали известны крупнейшие получатели НДС в сентябре

Горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" (Кривой Рог, Днепропетровская область), металлургический комбинат "Запорожсталь" и Акционерное общество "Каргилл" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в сентябре.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Арселор Миттал Кривой Рог" – 1 154,609 млн гривен, "Запорожсталь" – 864,267 млн гривен, "Каргилл" – 498,083 млн гривен, ММК им. Ильича – 476,712 млн гривен, "Кернел-Трейд" – 474,076 млн гривен.

Объем возмещения НДС в сентябре составил 11,954 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева – 9,710 млрд гривен, Львовской области – 241,187 млн гривен, Запорожской области – 200,505 млн гривен и Харьковской области – 187,87 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

В сентябре государственный бюджет недовыполнен по доходам на 7,3% или на 5,3 млрд гривен.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократился на 0,3% с 61,83 млрд гривен (на 1 сентября) до 61,618 млрд гривен (на 1 октября).