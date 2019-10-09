Львовскую табачную фабрику обвинили в отмывании 60 миллионов гривен НДС, - СМИ

Журналист Евгений Плинский заявляет, что Львовская табачная фабрика через бестоварные операции за 8 месяцев 2019 года отмыла 60 млн грн НДС. Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует портал unian.ua.\r\n"ЛТФ (Львовская табачная фабрика, - ред.) производит сигареты и продает их два раза, оба нелегально. Первый раз за наличный расчет - сами сигареты, без документов, генерируя кэш и теряя из поля зрения налоговой дальнейший путь сигарет. Вторая продажа - это продажа документов, но уже без самого товара. Документы покупают конвертационные центры, которые продают их "скрутчикам" НДС и заказчикам обналички", - пишет Плинский.\r\nКак утверждает журналист, данная аналитическая информация ранее в деталях была предоставлена заместителю главы ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области Оресту Витыку, но чиновник якобы ее не использовал.\r\n"Дело в том, что работая с 2012 г. во Львовской областной ГФС на разных должностях, связанных с контролем подакцизных товаров, Орест Дмитриевич прикрывал нелегальную работу Львовской табачной фабрики в интересах ее владельца Григория Козловского", - пишет Плинский.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже журналист приводит аналитическую справку со списком из 20 компаний, которые имеют признаки фиктивности (менее 3 сотрудников, нет основных средств производства, приобретение одной группы товаров при реализации совершенно другой и т.п.) и которые якобы закупали табачные изделия у ООО "ТД "Львовская табачная фабрика ЛТД" в течение 2019 г.\r\n"Общая сумма НДС по упомянутым контрагентам-покупателям составляет около 60 млн. 699 тыс. грн. При этом, в аналитической справке упомянуты лишь самые крупные контрагенты, по которым сумма торговых взаимоотношений за 2019 г. превышает 1 млн. грн. НДС" - пишет Плинский.\r\nКак ранее сообщали СМИ, глава Государственной фискальной службы Сергей Верланов готовит назначение скандального заместителя ГУ ГФС во Львовской области Ореста Витыка на аналогичную должность в Киевской областной ГФС.\r\nРанее Львовскую (Винниковскую) табачную фабрику обвиняли в том, что она недоплачивает значительные суммы в госбюджет через схему незаконного использования акцизных марок для сигарилл.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже сообщалось, что за последние три года фабрика не закупила ни одной акцизной марки для сигарет, но за этот же период произвела более 5 млрд. шт. изделий. По подсчетам журналистов, из-за подобных схем план госбюджета по доходам от табачного акциза за 7 месяцев 2019 г. был недовыполнен на рекордные 34%. 4 июля 2019 г. на территории Львовской (Винниковской) табачной фабрики Служба безопасности Украины провела обыски.\r\nКак сообщали СМИ, наиболее вероятная причина обысков - контрабанда табачных изделий и неуплата налогов в бюджет.