подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
09 октября 2019, среда, 08:08 337
Политика 2019-10-09T08:08:24+03:00
Українські Новини
В конце октября в Украину собирается приехать руководство НАТО

В конце октября в Украину собирается приехать руководство НАТО

Украина-НАТО. Фото: 112.ua
Украина-НАТО. Фото: 112.ua

Представители руководящего органа НАТО – Североатлантического совета планируют посетить Украину, в частности Одессу и Киев, 30-31 октября. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает "Громадське".

"Это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", – сообщил глава представительства НАТО в Украине.

По словам Александра Винникова, во время визита генеральный секретарь НАТО проведет комиссию Украина – НАТО в Киеве, в которой примет участие президент Владимир Зеленский.

Также представители руководящего органа НАТО встретятся с новоизбранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.

"Этот визит является очень важным, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной", – считает Александр Винников.

Напомним, представительство НАТО в Украине поддержало "формулу Штайнмайера"

1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.


На следующий день по Украине началась волна протестов против "формулы Штайнмайера".

Ранее большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер.

Больше новостей о: Нато Визит в Украину

Архив
Новости
Я ни разу в жизни не изнасиловал женщину, - Люк Бессон об обвинениях 08:40
Мендель извинилась за "Kiev" у себя в Twitter 08:36
Пьяный водитель снес забор стоянки и перевернулся на Позняках в Киеве 08:23
В конце октября в Украину собирается приехать руководство НАТО 08:08
Комиссия Киевсовета до сих пор не определилась с датой рассмотрения моратория на строительство в Киеве 08:00 Документ
больше новостей
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене 06:30
Собаку нашли под завалами спустя месяц. Скриншот: Facebook/T.A. Walker - WPTV
На Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка 09:31
больше новостей
Военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины 11:29
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Меня никогда особо не интересовала Украина, меня интересовал парусный спорт, - министр экономики Милованов 09:02 Видео
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok