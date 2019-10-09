В конце октября в Украину собирается приехать руководство НАТО

Представители руководящего органа НАТО – Североатлантического совета планируют посетить Украину, в частности Одессу и Киев, 30-31 октября. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает "Громадське".

"Это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", – сообщил глава представительства НАТО в Украине.

По словам Александра Винникова, во время визита генеральный секретарь НАТО проведет комиссию Украина – НАТО в Киеве, в которой примет участие президент Владимир Зеленский.

Также представители руководящего органа НАТО встретятся с новоизбранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.

"Этот визит является очень важным, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной", – считает Александр Винников.

Напомним, представительство НАТО в Украине поддержало "формулу Штайнмайера"

1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.



На следующий день по Украине началась волна протестов против "формулы Штайнмайера".



Ранее большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер.