Данные украинских паспортов могут оказаться в России, – расследование "Стоп коррупции"

Компания "Индустриально-инновационная группа" (IIG), которая по информации средств массовой информации займется перевыпуском украинских паспортов имеет корни в Российской Федерации, выяснили журналисты проекта журналистских расследований "STOP коррупции".\r\nОб этом сообщило информационное агентство УНИАН.\r\nКак стало известно ранее, компания IIG, которая обещает взять на себя замену паспортов на новые ID-карты, на самом деле переименованный скандальноизвестный консорциум "ЕДАПС" (Единая государственная автоматизированная паспортная система). В Украине консорциум "ЕДАПС" "прославился" многомиллионными коррупционными схемами в сфере выпуска документов строгой отечности.\r\nСогласно реестру юридических лиц в 2015 году Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ЕДАПС" изменил название на IIG. Переименование консорциума произошло после заявления министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о коррупции и махинациях со стороны компании и расторжения договора с консорциумом "ЕДАПС".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПосле смены названия с "ЕДАПС" на IIG, владелец компании Юрий Сидоренко, с целью скрыть свою причастность к IIG, вышел из состава ее учредителей.\r\n"В прошлом году из основателей компании (IIG \/ "ЕДАПС") вышел Юрий Сидоренко. Его место заняли несколько кипрских компаний, гражданин Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Ирина Обыденко, та самая что всю жизнь проработала в "ЕДАПС". Оказывается, что название сменили на IIG, а начинка та же самая, поскольку топ-менеджеры остались на местах", - сделали вывод журналисты.\r\nНо коррупционное прошлое – не самый опасный момент в истории с возвращением "ЕДАПСа". В ходе расследования журналисты узнали, что вышеупомянутый Юрий Сидоренко (владелец "ЕДАПСа"), 20 февраля 2014 года зарегистрировал в Москве компанию с одноименным названием – ООО "ЕДАПС", которая работает и до сегодня.\r\nСвою приверженность к России Сидоренко никогда и не скрывал.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"За вырученные от паспортной монополии средства, он (Сидоренко) построил единственный православный храм на Аравийском полуострове. Московского патриархата. В закладке храма участвовал будущий Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Все хвалебные оды были ктитору из Украины. Сам меценат Сидоренко - частый гость этого храма", - констатировали журналисты.\r\nВ расследовании приводятся многочисленные факты, указывающие на близкие отношения Сидоренко с Кирилом. В свою очередь последнего в СМИ не редко связывают с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ).\r\n"Духовная связь" собственника "ЕДАПСа" с московским патриархатом вполне может объясняться прямой связью Сидоренко с ФСБ", - предположили журналисты.\r\nАлександр Золотнюк, глава общественной организации (ОО) "Спільна варта", ветеран АТО считает, что изготовление украинских паспортов компанией с коррупционной репутацией, имеющей связи в Москве - прямой подрыв национальной безопасности.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Данная ситуация может привести к тому, что это развяжет руки российским спецслужбам на территории Украины и мы неоднократно сможем увидеть похищения и физическое воздействие на территории Украины", - подытожил он.\r\n