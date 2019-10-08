Данные украинских паспортов могут оказаться в России, – расследование "Стоп коррупции"

Компания "Индустриально-инновационная группа" (IIG), которая по информации средств массовой информации займется перевыпуском украинских паспортов имеет корни в Российской Федерации, выяснили журналисты проекта журналистских расследований "STOP коррупции".

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

Как стало известно ранее, компания IIG, которая обещает взять на себя замену паспортов на новые ID-карты, на самом деле переименованный скандальноизвестный консорциум "ЕДАПС" (Единая государственная автоматизированная паспортная система). В Украине консорциум "ЕДАПС" "прославился" многомиллионными коррупционными схемами в сфере выпуска документов строгой отечности.

Согласно реестру юридических лиц в 2015 году Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ЕДАПС" изменил название на IIG. Переименование консорциума произошло после заявления министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о коррупции и махинациях со стороны компании и расторжения договора с консорциумом "ЕДАПС".

После смены названия с "ЕДАПС" на IIG, владелец компании Юрий Сидоренко, с целью скрыть свою причастность к IIG, вышел из состава ее учредителей.

"В прошлом году из основателей компании (IIG / "ЕДАПС") вышел Юрий Сидоренко. Его место заняли несколько кипрских компаний, гражданин Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Ирина Обыденко, та самая что всю жизнь проработала в "ЕДАПС". Оказывается, что название сменили на IIG, а начинка та же самая, поскольку топ-менеджеры остались на местах", - сделали вывод журналисты.

Но коррупционное прошлое – не самый опасный момент в истории с возвращением "ЕДАПСа". В ходе расследования журналисты узнали, что вышеупомянутый Юрий Сидоренко (владелец "ЕДАПСа"), 20 февраля 2014 года зарегистрировал в Москве компанию с одноименным названием – ООО "ЕДАПС", которая работает и до сегодня.

Свою приверженность к России Сидоренко никогда и не скрывал.

"За вырученные от паспортной монополии средства, он (Сидоренко) построил единственный православный храм на Аравийском полуострове. Московского патриархата. В закладке храма участвовал будущий Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Все хвалебные оды были ктитору из Украины. Сам меценат Сидоренко - частый гость этого храма", - констатировали журналисты.

В расследовании приводятся многочисленные факты, указывающие на близкие отношения Сидоренко с Кирилом. В свою очередь последнего в СМИ не редко связывают с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ).

"Духовная связь" собственника "ЕДАПСа" с московским патриархатом вполне может объясняться прямой связью Сидоренко с ФСБ", - предположили журналисты.

Александр Золотнюк, глава общественной организации (ОО) "Спільна варта", ветеран АТО считает, что изготовление украинских паспортов компанией с коррупционной репутацией, имеющей связи в Москве - прямой подрыв национальной безопасности.

"Данная ситуация может привести к тому, что это развяжет руки российским спецслужбам на территории Украины и мы неоднократно сможем увидеть похищения и физическое воздействие на территории Украины", - подытожил он.