Государственный бюджет потеряет 8 млрд гривен из-за "правки Холодова", - Воротин

Поправка народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов, предложенная 3 октября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли. Закон был принят во втором и окончательном чтении 4 октября на заседании ВРУ - из-за этого госбюджет Украины может недополучить до 8 млрд грн в год. Об этом заявил в комментарии изданию Gazeta.ua профессор Киевского национального университета имени Шевченко Валерий Воротин.

"В случае принятия "табачной" поправки в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов цены на сигареты могут вырасти на 7-10 грн за пачку. Показательно, что поправка касается лишь сигарет, для других видов табачной продукции ограничений по стоимости нет", - отметил Валерий Воротин. "При этом данные деньги пойдут не в госбюджет, а в карман ряда структур. Среди них - участники оптово-розничного рынка называют компанию "Т-Киоск", близкую к народному депутату Андрею Холодову", - пишет Gazeta.ua.

"Мы наблюдаем довольно жесткую попытку народных депутатов перераспределить финансовые потоки на рынке в пользу одного-двух крупных игроков оптово-розничного рынка. Кстати, компания одного из заместителей главы данного комитета работает на данном рынке", - объяснил Воротин.

"Среди производителей табачного рынка данная поправка может быть выгодна разве что Львовской табачной фабрике, которая, как она декларирует, производит сигариллы", - заявил он.

Напомним: компания British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион. Киевский офис BAT сообщил, что решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.