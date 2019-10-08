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08 октября 2019, вторник, 10:34 104
Политика 2019-10-08T10:37:46+03:00
Українські Новини
Обвинение экс-замминистру обороны в причастности к миллионным хищениям направлено в Антикоррупционный суд

Обвинение экс-замминистру обороны в причастности к миллионным хищениям направлено в Антикоррупционный суд

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Высший антикоррупционный суд обвинение бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому о причастности к хищению 58 млн гривен при закупке топлива для Минобороны у фирмы "Трейд Коммодити".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.

"САП направлено в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн грн", - написано в нем.

В частности, Павловский, а также директор и работник отдела департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" обвиняются по ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что упомянутые лица в 2016 году незаконно, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58 126 559,92 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 3 октября САП просила Антикоррупционный суд арестовать бывшего депутата Верховной Рады, экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, подозреваемого в завладении 82 млн гривен Национальной гвардии.

Также экспертиза не подтвердила растрату 149 млн гривен Минобороны при закупке топлива у "Трейд Коммодити"

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