"Фармак" призывает распространивших недостоверную информацию СМИ об участии компании в уголовном производстве в Молдове опровергнуть ее

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) призывает средства массовой информации, распространившие недостоверную информацию об участии компании в уголовном производстве в Молдове, опровергнуть ее.\r\nОб этом говорится в сообщении компании.\r\nСогласно сообщению, недавно ряд недобросовестных украинских СМИ распространяли недостоверную информацию о том, что компания "Фармак" стала фигурантом в уголовном производстве на территории Республики Молдова.\r\nВ свою очередь Национальный антикоррупционный центр Республики Молдова опроверг эти данные.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n«Относительно производителя ПАО "Фармак" не было открыто уголовного производства в связи с публичными торгами №180358 от 30 ноября 2018 года в отношении приобретения аналогов инсулина с целью реализации Национальной программы профилактики и лечения сахарного диабета на 2019 в Республике Молдова», - говорится в официальном сообщении Национального антикоррупционного центра Республики Молдова.\r\n"Фармак" обращается ко всем СМИ, которые распространяли недостоверную информацию об участии компании в уголовном производстве в Молдове, опровергнуть данную информацию, как недостоверную и такую, что наносит вред деловой репутации компании, а также приглашает всегда обращаться к компании за официальными комментариями для проверки любой информации перед ее распространением.\r\nКак сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.\r\nНа предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.\r\nС 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.