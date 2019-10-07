"Фармак" призывает распространивших недостоверную информацию СМИ об участии компании в уголовном производстве в Молдове опровергнуть ее

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) призывает средства массовой информации, распространившие недостоверную информацию об участии компании в уголовном производстве в Молдове, опровергнуть ее.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, недавно ряд недобросовестных украинских СМИ распространяли недостоверную информацию о том, что компания "Фармак" стала фигурантом в уголовном производстве на территории Республики Молдова.

В свою очередь Национальный антикоррупционный центр Республики Молдова опроверг эти данные.

«Относительно производителя ПАО "Фармак" не было открыто уголовного производства в связи с публичными торгами №180358 от 30 ноября 2018 года в отношении приобретения аналогов инсулина с целью реализации Национальной программы профилактики и лечения сахарного диабета на 2019 в Республике Молдова», - говорится в официальном сообщении Национального антикоррупционного центра Республики Молдова.

"Фармак" обращается ко всем СМИ, которые распространяли недостоверную информацию об участии компании в уголовном производстве в Молдове, опровергнуть данную информацию, как недостоверную и такую, что наносит вред деловой репутации компании, а также приглашает всегда обращаться к компании за официальными комментариями для проверки любой информации перед ее распространением.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.