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07 октября 2019, понедельник, 17:31 115
Верховная Рада и партии 2019-10-07T17:36:39+03:00
Українські Новини
"Оппоплаформа" потребовала привлечь к ответственности журналиста Радыка за призывы создать концлагеря на Донба

"Оппоплаформа" потребовала привлечь к ответственности журналиста Радыка за призывы создать концлагеря на Донбассе

Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в своем заявлении потребовала привлечь к ответственности львовского журанлиста телерадиокомпании "Перший Західний", ведущего программы "Большие переговоры" Олега Радыка, призывавшего к физической расправе, пыткам и унижениям жителей Донбасса.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"В последние годы в Украине стали нормой ограничения гражданских прав и унижение человеческого достоинства. Режим Порошенко, стремясь максимально затянуть мирное урегулирование в Донбассе, подпитывал и поощрял разжигание в украинском обществе межнациональных распрей и ксенофобии. В выступлениях народных депутатов, министров, представителей власти и их информационных наёмников постоянно допускалось публичное унижение украинских граждан и требования к расправе за инакомыслие", - говорится в заявлении. 

Отмечается, что когда Украина начала путь к миру, осколки "партии войны" и их наемные пропагандисты всеми способами пытаются сорвать политическое урегулирование и не допустить гражданского примирения в стране. В ход идет политический шантаж, демарши подконтрольных местных советов, множатся радикальные человеконенавистнические призывы националистических идеологов и рупоров.

Призывы Радыка, размещенные на его персональной странице в социальной сети Faceвook, избивать жителей Донбасса за "неправильные ответы", лишить их положенных социальных выплат и отправлять в концентрационные лагеря - вопиющий пример ксенофобии и разжигания межнациональной розни, считают в партии.

ОПЗЖ обратилась в правоохранительные органы с требованием немедленно дать правовую оценку высказываниям этого пропагандиста, которые подпадают под статью 161 Уголовного кодекса Украины. 

"Считаем, что позиция власти в отношении идеологов ненависти — это тест на желание и способность привести страну к миру. Если президент и его политическая команда действительно хотят вернуть в страну мир, то борьба с радикализмом, а не с удушением независимых СМИ, должны стать для власти приоритетом", - подытожили оппозиционеры.

Ранее сообщалось, что ксенофобию в Украине повесят на "торпед" из Черкасс.

Руководители еврейских организаций Украины выразили озабоченность ростом антисемитизма и ксенофобии.

Больше новостей о: Ксенофобия Оппозиционная платформа - За жизнь Разжигание ненависти ОПЗЖ Олег Радык

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