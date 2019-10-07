Украина отказалась предоставить политубежище Юрию Бологану - майору запаса Вооруженных сил России, бывшему начальнику курса факультета иностранных языков Военного университета Министерства обороны РФ.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что Бологан родился в Молдове, а в 1993 году переехал в Россию и поступил в Суворовское училище в Санкт-Петербурге.

После окончания вышеуказанного училища учился в Московском военном институте, который закончил в 2001 году с присвоением квалификации инженера по специальности «многоцелевые гусеничные и колесные машины».

После учебы в институте, имея звание лейтенанта, проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации, в частности, в воинской части № 25776.

С 2013 года работал начальником курса факультета иностранных языков в Военном университете, занимался набором курсантов, отвечал за дисциплину и обучение последних.

21 апреля 2016 года он уволился по собственному желанию в звании майора и в настоящее время находится в запасе.

"По словам истца, причиной его увольнения стало недоразумение между ним и его военным руководством в отношениях между Российской Федерацией и Украиной, а именно его несогласие с действиями Российской Федерации на Востоке Украины и относительно аннексии Крыма", - сказано в материалах суда.

Также истец сообщил, что за неделю-две до увольнения его вызвали в военную прокуратуру Москвы, где следователь сообщил ему, что курсанты обратились с жалобой на его действия в качестве начальника курса.

Российские силовики предъявили Бологану обвинения в получении взяткок и превышении служебных полномочий.

В сентябре 2016 года он выехал из России в Беларусь, а затем - в Украину.

Московский суд в июле 2017 года его заочно арестовал, а ноябре 2017 года он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В Украине российский военный устроился продавцом на харьковском рынке "Барабашово", так как отец его бывшей жены-украинки имел цех по производству обуви.

В апреле 2018 года украинские пограничники задержали Бологана на украино-молдавской границе, когда он ездил к родителям в Молдову помочь в уборке урожая.

Российский военный был арестован и помещен в СИЗО в Одессе.

Россия отправила в Украину запрос с просьбой экстрадировать подозреваемого.

Под стражей Бологан находился до июля 2018 года, когда экс-жена внесла за него залог.

На свободе он обратился в Государственную миграционную службу с просьбой предоставить ему политубежище и статус беженца.

Бологан утверждает, что занимался волонтерской деятельностью и помогал украинским военным ремонтировать технику во время АТО.

Он утверждает, что во время работы в Военном университете Минобороны РФ открыто заявлял о своем неприятии аннексии Крыма, а в соцсетях однажды написал "Слава Украине", из-за чего подвергся травле и преследованию со стороны контрразведки ФСБ.

В марте текущего года Миграционная служба Украины отказала Бологану в предоставлении политубежища.

В сентябре окружной суд признал это решение законным, отметив, что не предоставлено убедительных доказательств волонтерской работы истца, также обнаружен ряд противоречий в его показаниях.

Так, Бологан не предоставил полную информацию, в каких воинских частях ВС РФ нес службу, а также не смог объяснить, почему не обращался за политубежищем в Молдове и Белоруссии, когда посещал эти страны.

Украинские госорганы сочли, что заявления россиянина о политических преследованиях сделаны им с целью избежать ответственности за коррупционные преступления.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2 сотрудника органов внутренних дел России попросили политического убежища в Украине.