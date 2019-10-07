Названа причина блокировки сайтов украинских СМИ, – расследование

Печерский районный суд г. Киева этим летом заблокировал более полутора десятка сайтов, чтобы скрыть результаты журналистских расследований относительно должностных лиц Национальной полиции Украины.

Об этом говорится в видеоблоге журналиста Сергея Иванова.

Он напомнил, что 23 июля 2019 года судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк на основании ходатайства Нацполиции заблокировал 18 национальных интернет-ресурсов. Обосновывая свое решение, он заявил, что с помощью этих ресурсов осуществлялось преступление - вымогательство, и сайты выступают в качестве вещественного доказательства.

"Поскольку все материалы касаются семьи заместителя начальника главного управления Нацполиции Шевцова, вопрос об инициаторе такой атаки отпадает", - считает Сергей Иванов.

По его словам, в СМИ опубликовано около десятка резонансных расследований о Шевцове и бизнесе его жены Алены Дегрик, что помешало ему занять должность в Государственном бюро расследований (ГБР). Так, Дегрик является владелицей одного из первых в Украине платежных сервисов "ЛеоГейминг", через который можно пополнять счета в онлайн-играх. Правда, отметил Иванов, под вывеской новых высоких технологий скрываются схемы по отмыванию денег.

Он отметил, что публикации журналистов о госслужащем Шевцове касались состояния семьи, их квартир, автомобилей и т.п., что по закону является публичной информацией. Но Шевцов это воспринял как вторжение в частную жизнь и решил отомстить, причем для мести использовать не собственные ресурсы, а возможности Нацполиции.

"Шевцов в свете реформы следствия пытался занять должность в ГБР. Назначение удалось сорвать благодаря ряду расследований, в рамках которых были обнародованы доказательства финансовых махинаций и злоупотребления служебным положением Шевцовым. У Шевцова сдают нервы, и просыпается полицейский, а скорее - "мент" во всей своей красе. Провал на конкурсе и перспектива остаться без работы так разозлили Шевцова, что он объявил войну СМИ", - отметил блогер.

Также он подчеркнул, что журналисты-расследователи нашли связь компаний Дегрик с Россией и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР.

"Начнем с ареста счетов ряда компаний в связи с подозрением в отмывании грязных денег. Среди тех, которые прямо или косвенно принадлежат Дегрик, мы видим компанию "Контрактовый дом", владеющую терминалами Easy Pay по всей стране, в том числе на оккупированных территориях. Владельцы компании - донецкий бизнесмен Владимир Авраменко и его сыновья. Дегрик и Авраменко партнеры не только по бизнесу, но и в уголовном производстве об отмывании денег и финансирования терроризма", - отметил Иванов.

По его словам, после того, как появилось данное решение суда, Дегрик переименовала компанию на "Айгейм" и вышла из состава руководителей "ЛеоГейминга", а сама компания переехала в Харьков. Директором переименованного "Леогейминга" стал Петр Жалнин, который на своей странице в социальной сети "Вконтакте" хвастается паспортом ДНР и фотографируется с автоматом. И хотя по состоянию на август 2019 года директором компании "Айгейм" значится Максим Зайцев, Жалнин продолжает входить в руководство "Транстрейдгруп" Алены Дегрик.

"Шевцов пытался замять это дело. Но напрасно. Теперь семейной парой заинтересовалось ГБР - то же, куда он так стремился попасть. Совершенно очевидно, что теперь он туда попадет. По крайней мере, мы для этого все делали, делаем и будем делать", резюмировал Иванов.

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Напомним, ранее блогер Дмитрий Тузов обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова с требованием дать оценку действиям Шевцова. По словам Тузова, это дело уже вышла за пределы Украины, достигло Совета Европы и вредит не только репутации МВД и реформированной полиции, но и имиджу всей Украины.