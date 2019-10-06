Зеленский поздравил учителей с профессиональным праздником

В День учителя, 6 октября, Президент Владимир Зеленский поздравил всех педагогов с профессиональным праздником. Поздравление глава государства разместил на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех педагогов Украины с Днем Учителя! Я сознательно пишу "Учитель" с большой буквы – в знак безграничного уважения к вашему труду. Каждый день вы дарите своим ученикам самое ценное сокровище – знания! Ежедневно сеете в сознании воспитанников зернышки человечности, вежливости, доброты и мудрости. Плоды этой кропотливой работы не появятся быстро, для этого нужны годы. Поэтому каждый день вы упорно и самоотверженно, не ради наград или славы делаете свое сложное дело", - написал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что на работников детских садов, школ, лицеев и гимназий, учреждений профессионально-технического и высшего образования возложена ответственная миссия – воспитание новых поколений.

"Именно поэтому ваша профессия должна стать для государства стратегической. И каждый из вас должен почувствовать это не только на словах", - добавил Президент.

По случаю праздника глава государства пожелал педагогам крепкого здоровья, вдохновения и учеников, которыми они будут гордиться.

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