Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского

Министер финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Минфин и правительство выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности, - газ. Это также является требованием Международного валютного фонда.

Об этом Маркарова сообщила в интервью на телеканале "1+1", сообщает Finance.ua.

"Вопрос в рыночном образовании тарифов. Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Если цена на газ является рыночной, то правительство тем, кому надо помочь - должно помогать через субсидии", - сообщила Маркарова.

Она отметила, что механизм установления цен на газ для населения, который действует в Украине сейчас, является несправедливым, поскольку он позволяет платить за коммуналку меньше как людям с низкими доходами, так и людям с высокими доходами.

Кроме этого, введение рыночных цен на газ для населения является одним из требований МВФ. Также в МВФ поддерживают стремление правительства выплачивать денежные субсидии тем гражданам, для которых коммуналка является слишком дорогой.

"Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги", - добавила Маркарова.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что с правительством попрощаются, если оно не уменьшит коммуналку.

Тем временем в августе цены на продукты, одежду и коммуналку снизились, а расходы украинцев растут быстрее, чем доходы.