Мы будем разбираться с Нацсоветом, - Зеленский прокомментровал лишение лицензии "112 Украина"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, касаемо лишения лицензии "112 канала". Соответствующее видео опубликовал YouTube канал "112 Украина".

На видео Зеленский прокоментировал ситуацию лишения Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания лицензии "112 канала", а также о давлении на телеканалы, Zik и NewsOne.

Глава государства заявил, что его команда не занимается вопросами телевидения, и пообещал, что разберется с Нацсоветом.

На вопрос журналиста, о том, почему именно с приходом к власти Зеленского усилилась ситуация со свободой слова, Президент перебил журналиста и сказал:

"Вам что-то запрещают говорить?...Мы будем разбираться с Нацсоветом"

Как сообщали Українські Новини, ранее в офисе Президента заявили, что надеются на урегулирование ситуации на телевизионном рынке в соответствии с законом и принципами демократии после обновления состава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также "следит за ситуацией" на канале "112".

В сентябре Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание "112 Украина" из-за программной концепции.