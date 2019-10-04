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04 октября 2019, пятница, 15:05 1105
Верховная Рада и партии 2019-10-04T15:06:53+03:00
Українські Новини
Нардеп Дубинский назвал низким "интеллектуальный уровень дискуссии" в "Слуге народа"

Нардеп Дубинский назвал низким "интеллектуальный уровень дискуссии" в "Слуге народа"

Александр Дубинский. Фото: facebook.com/dubinskyi
Александр Дубинский. Фото: facebook.com/dubinskyi

Член парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Дубинский считает низким "интеллектуальный уровень" дискуссии в своей фракции.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Так он ответил на выпад главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о себе: "Когда Дубинский продаст все свои машины и передаст деньги в бюджет, мы сможем отказаться от МВФ". "В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?, - резюмировал Дубинский.

Фото: facebook.comФото: facebook.com

Причиной перепалки стало то, что Дубинский назвал свою политсилу "Слуга МВФ". "Мне кажется, это более точное название для нашей партии", - зсказал политик.

Напомним, что из повестки дня Рады изъяли постановление о создании ВСК для расследования работы НБУ времен Гонтаревой.

Ранее Дубинский задал Гончаруку вопрос об Антоне Геращенко и курсе 40 гривен за доллар.

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