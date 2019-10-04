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04 октября 2019, пятница, 15:01 1042 Документ
Судебная власть 2019-10-04T15:01:11+03:00
Українські Новини
НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода

НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода

Национальное бюро расследований занимается расследование уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением во время строительства Шулявского путепровода в Киеве.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Отмечается, что детективы НАБУ зарегистрировали уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" во время строительства Шулявского трубопровода, что привело к тяжким последствиям.

Классификация события - ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

При этом НАБУ отказалось зарегистрировать уголовное производство по обращению депутатов Киевского городского совета от 18 сентября, в котором они обвиняют мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко в злоупотреблениях во время строительства путепровода.

Как сообщали Українськi Новини, строительство Шулявского моста остановлено.

Ранее АМКУ оштрафовал две компании за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского путепровода.

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