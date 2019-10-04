НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода

Национальное бюро расследований занимается расследование уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением во время строительства Шулявского путепровода в Киеве.\r\nОб этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.\r\n\r\nОтмечается, что детективы НАБУ зарегистрировали уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" во время строительства Шулявского трубопровода, что привело к тяжким последствиям.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКлассификация события - ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.\r\nПри этом НАБУ отказалось зарегистрировать уголовное производство по обращению депутатов Киевского городского совета от 18 сентября, в котором они обвиняют мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко в злоупотреблениях во время строительства путепровода.\r\nКак сообщали Українськi Новини, строительство Шулявского моста остановлено.\r\nРанее АМКУ оштрафовал две компании за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского путепровода.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n