Жуткая трагедия в Киеве: 14-летний школьник выпрыгнул с 25-этажки

В Деснянском районе Киева школьник выпрыгнул с балкона и разбился насмерть. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла в доме по адресу улица Николая Закревского, 95в вечером 3 октября. Звонок в полицию поступил около 19:20. Прибывшие на место инцидента экипажи патрульной полиции, медиков и следственно-оперативной группы констатировали смерть подростка.

По информации полиции, погибший 2005 года рождения, который по неустановленным причинам выпрыгнул из 10 этажа 25-этажного дома, являлся учеником 8 класса одной из столичных школ. Основная версия, которую выдвигают правоохранители - суицид, однако окончательного решения следствия еще нет.

Тело погибшего. Фото: Информатор

Как сообщали Українські новини, 9-летняя девочка покончила с собой под Херсоном, повесившись на дверной ручке, а во Львовской области совершил суицид путем повешания 10-классник.

Также, в Черкасской области 11-летняя девочка попала в больницу с ожогами из-за новой опасной игры "Поджоги друга". Такой смертельно опасный флешмоб под названием #Firechallenge становится все более популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей.