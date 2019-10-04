Новый закон о Нацсовете по телевидению дает возможность власти управлять им в ручном режиме, - Павленко

"Новый закон ставит Нацсовет в режим ручного управления". Такое мнение в кулуарах парламента выразил народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Павленко, информирует портал zagittya.com.ua.

Принятый Верховной Радой в целом законопроект №2036, предусматривающий изменения в процессе избрания членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, создает новые процедуры, которые дают власти колоссальный ресурс для манипуляций регулятором, подчеркнул оппозиционер.

"Так, положение о том, что по истечению пяти лет полномочия члена Нацсовета продолжаются до дня назначения нового члена, дает возможность консервации того состава Нацсовета, который будет послушным. То есть, не объявлять конкурс, как сейчас это происходит, и не нести никакой ответственности за это. Но есть еще и пункт, который дает власти возможность, наоборот, искусственно срывать назначения парламентской четверки: в законопроекте есть требование, чтобы все сразу вакантные должности Верховная Рада заполняла в один день, количество претендентов было равно количеству должностей, то есть четырем, а если кто-то не пройдет и не получит 226 голосов - то весь конкурс надо начинать сначала. Это может не просто длиться годами, но и использоваться как инструмент сдерживания обновления состава конституционного органа", - пояснил депутат.

Новый закон о Нацсовете не просто антидемократический, он ставит регулятора в режим ручного управления, подчеркнул оппозиционный политик.

"А это может означать что угодно: и передел медиарынка, и рейдерские захваты телеканалов, и еще большее давление на редакционную политику. 4 июля завершился срок полномочий членов Нацсовета Ольги Герасимьюк, Александра Иляшенко и Олега Черныша. И пока профильный комитет почему-то не объявил конкурс на вакантные должности. Вместо того, чтобы выполнить предусмотренные законом требования и объявить конкурс, Верховная Рада пытается законсервировать ситуацию, сохранить и узаконить этот состав Нацсовета", - подытожил Юрий Павленко.