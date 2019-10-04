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  • Украинские политики дезинформировали Джулиани о деле Байдена: Волкер дал показания в Конгрессе
04 октября 2019, пятница, 10:15 72
Политика 2019-10-04T10:15:44+03:00
Українські Новини
Украинские политики дезинформировали Джулиани о деле Байдена: Волкер дал показания в Конгрессе

Украинские политики дезинформировали Джулиани о деле Байдена: Волкер дал показания в Конгрессе

Курт Волкер. Скриншот: прямая трансляция chastime/Facebook
Курт Волкер. Скриншот: прямая трансляция chastime/Facebook

Несмотря на заявления Госсекретаря США Майка Помпео, что Волкер и Йованович не будут давать показания в деле об импичменте Трампу, бывший специальный посланник США по Украине, свидетельствуя в Конгрессе, сообщил следователям, что он предупредил личного адвоката президента Трампа Рудольфа Джулиани о вероятности дезинформации со стороны украинских политиков в отношении бывшего вице-президента Джо Байдене и его сына Хантера. Об этом сообщает The Washington post со ссылкой на двух человек, знакомых с показаниями Волкера.

Курт Волкер сказал, что он пытался предупредить Джулиани о том, что информировавшие его украинские чиновники, включая бывшего главного прокурора Украины Юрия Луценко, ненадежны и что он не должен с доверием относиться к прокурорским версиям.

Бывший американский дипломат начал давать показания в Конгрессе 3 октября в связи со скандалом, который возник после подачи жалобы информатора разведки США о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, в связи с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Он свидетельствовал перед комитетами разведки, надзора и реформ и иностранных дел за закрытыми дверями.

Бывший специальный представитель США в Украине стал вторым чиновником администрации Трампа, который давал официальные показания в контексте расследования по импичменту президента США, инициированного демократами в нижней палате Конгресса США. Первым докладчиком в этом процессе стал и.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр, который давал показания в Палате представителей на прошлой неделе.

Как сообщали Українські Новини, конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным. 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.

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