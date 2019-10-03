Украинские аэроразведчики сбросили над Крымом тысячи листовок с напоминанием об Украине

Украинские аэроразведчики-волонтеры сбросили над Армянском (аннексированный Россией Крым) с напоминанием о скором возвращении оккупированных территорий Украине. Об этом сообщает ТСН, опубликовав соответствующее видео.

Так, сообщается, что таким образом волонтеры решили напомнить жителям полуострова, что о них не забывают.

Отмечается, что хваленые радиоэлектронные комплексы российского военпрома оказались бессильными перед обычными радиолюбителями.

Как сообщали Українські Новини, ЕС не признает проведение Россией местных "выборов" в Крыму. Также выборы в аннексированном Крыму признали незаконными три страны. А МИД призывает международное сообщество усилить давление на РФ из-за "выборов" в Крыму.

Ранее, 9 августа, в городе Судак в оккупированном Крыму активисты подняли флаг Украины в память о четырех погибших 6 августа украинских военных в зоне проведения операции объединенных сил.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда намерены бороться за возвращение Крыма и не только словами после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать дело Украины против России касательно аннексии Крыма.