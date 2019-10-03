Частные фирмы оформили авторские права на паспорта Украины и получают с этого доход, – СМИ

Журналист Андрей Павловский сообщил, что частная эстонская компания Feature OU обладает авторскими правами на защитные элементы, находящиеся в украинском заграничном паспорте, и получает выплаты из государственного бюджета Украины.

Об этом журналист сообщил в своем раследовании на своем youtube-канале.

"Украинский иностранный паспорт запатентирован. Частные структуры получают деньг за то, что они успели вовремя оформить авторское право на защитные элементы, которые находятся в украинском паспорте. Например, один из голотипов, которые запатентированы, это названия "Украина" и Ukraine, а также точки в виде символа и маленькая карта Украины. Зарегистрирован он был 19 сентября 2014 года", - рассказал Павловский.

Авторское право на защитные элементы в украинском загранпаспорте принадлежит частной эстонской компании (Feature OU). Данная компания участвовала в разработке промышленного дизайна голографической защиты украинского паспорта. Дизайн выполнен в виде голограммы с рефлексирным эффектом. Feature OU владеет авторскими правами на дизайн, указанный в свидетельстве о регистрации.

На веб-сайте Интеллектуальной собственности Европейского Союза указаны и другие защитные элементы, которые используются в украинских ID-картах. Все защитные элементы ID-карты запатентированы в 2015 году.

Эстонская компания Feature OU ничего не производит, а является только посредником. Возглавляет компанию гражданин Эстонии Дмитрий Фокин. Уставный фонд компании 2,5 тыс. евро. Фокин руководит еще 8 компаниями в Эстонии, в каждой из них присутствует основатель из Украины.

Напомним, согласно постановлению Службы безопасности Украины №440 от 2005 года защитные элементы государственных документов являются государствнной тайной.

По информации журналистов-расследователей, за производство около 16 млн украинских загранпаспортов и 4 млн ID-карт государство Украина заплатило за авторское право 20 млн евро.