В Николаеве выломали двери секонд-хенда, а в Одесской области из-за ливня упал мост

В Николаеве накрыли бот-ферму, терроризировавшую пол-Украины сообщениями о минировании. Киберполициия совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции разоблачили масштабный сервис для массовой рассылки электронных сообщений, сообщают "Николаевские новости".

Этот сервис предназначался для создания бот-ферм, рассылки спама и регистрации ящиков электронной почты, с которых отправлялись анонимные сообщения о минировании, сообщений о якобы выигрыше автомобиля, уплаты несуществующего долга и тому подобное. Работал сервис исключительно по заказу клиентов. Продавали активированные учетные записи в большом количестве в различных почтовых ресурсах, социальных сетях, платежных системах. Сотрудники полиции провели обыски в Киеве, Одессе, Львове, Николаеве, Ровно и Херсоне. В этих городах находились дома, гаражные боксы, квартиры и арендованные офисы, которые использовались для криминальной деятельности. Изъятое оборудование отправили на экспертизу.

В одном из супермаркетов Днипра полицейский ударил женщину. Как сообщает "Наше місто", администратор увидел двух женщин, которые ранее совершали кражи в магазине. Сотрудники магазина нажали "тревожную кнопку", задержали женщин и вызвали наряд полиции. В ходе задержания один из полицейских ударил одну из женщин. Для выяснения всех обстоятельств дела проводят служебное расследование. Сотрудник полиции, ударивший женщину, временно отстранен от работы.

Полиция задержала соорганизатора одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога. В начале 2019-го года в Днепропетровской области разоблачили многоуровневую преступную организацию, которая в течение длительного времени сбывала метамфетамин и трамадол на территории Кривого Рога, сообщает "Днепр час". В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов разоблачили лидера и более 20 исполнителей разветвленной сети наркодельцов, оборот которой только за один месяц составлял от пяти до семи миллионов гривен. Оперативники ликвидировали две крупные нарколаборатории, где изготавливали 5 разновидностей наркотиков. Полиция изъяла более тысячи доз метамфетамина, более девяти тысяч доз трамадола, полкилограмма амфетамина и более 100 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Правоохранители провели более 60 санкционированных обысков, изъяли 800 тыс. гривен в разных валютах и 8 автомобилей, из которых реализовывался товар. Один из ключевых фигурантов преступной организации длительное время скрывался за границей. В результате международного взаимодействия по линии Интерпола в конце сентября подозреваемого задержали на границе Польши и одной из европейских стран. Сейчас решается вопрос об экстрадиции украинца на родину. 30 сентября дело наркогруппировки передали в суд.

Николаевцы второй раз подряд выломали двери секонд-хенда после нового завоза. В магазин с секонд-хендом в Николаеве, толпа посетителей выломала дверь, сообщают "Новости N". Видео разместили в сети Instagram. В комментарии к публикации отметили, что виной всему "новый завоз". В августе толпа "модников" выломала дверь в этот же магазин, во время утреннего штурма после завоза новых вещей.

В Кировоградской области полиция разоблачила банду преступников. В Кировоградской области сотрудники полиции направили в суд материалы касательно участников организованной преступной группировки, сообщает "Утренний город". Преступники входили в доверие к незнакомцам, подсыпали им в напитки сильнодействующее лекарственное средство, после чего отбирали у пострадавших драгоценности, мобильные телефоны и деньги. К тем, кто пытался сопротивляться, применяли физическую силу. Во время обысков сотрудники полиции выявили вещественные доказательства, разоблачающие участников группировки. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

В Одесской области из-за погоды упал мост. Инцидент произошел 27 сентября между Болградом и селом Кубеи Одесской области, сообщает "odessa.net.ua". Нескольких часов ливня хватило для того, чтобы мост упал. И.о. председателя Болградской райадминистрации заявил, что опасную территорию вскоре оградят бетонными блоками, а после установления благоприятной погоды специалисты начнут ремонт.

В Одессе семья 20 лет не выходила на улицу. О существовании семьи затворников стало известно после того, как они сами связались с местным телеканалом и попросили привезти им еды, сообщает "odessa.net.ua". 21-летний хозяин дома и его 79-летняя мать живут вместе. Женщина болеет. Выживают они за счет пенсии женщины. Дом в ужасающем состоянии. Внутри мусор, на стенах грибок и плесень. Нет ни унитаза, ни душа, а вместо плиты – паяльник. Люди спят на старых неисправных раскладушках. Соседи боятся этой семьи.

У бизнесмена требовали 5 тысяч долларов. КОРДовцы накрыли винницкого рэкетира. 1 октября сотрудники полиции задержали одного из участников преступной группы, которая вымогала у винницкого предпринимателя 5 тысяч долларов. Задержание состоялось во время передачи части денег, 25 тысяч гривен, сообщает "20 хвилин". Следственные действия продолжаются. Подобное преступление карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.