Мужчина пытался сжечь себя в знак протеста перед штаб-квартирой Еврокомиссии

Офис Европейской комиссии в Брюсселе приостановил работу из-за акции протеста с угрозами акта самосожжения, испугавшись повторения терракта 2016 года в бельгийском аэропорту.\r\nОб этом сообщают Associated Press.\r\nОколо полудня 2 октября мужчина грозился сжечь себя живьем перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии, расположенном прямо в центре бельгийской столицы.\r\nОн облил себя горючим и угрожал поджечь, выкрикивая в адрес ЕС обвинения в коррупции. Завершить начатое ему помешали пожарные – они облили его водой, после чего полиция задержала нарушителя спокойствия. После инцидента здание Еврокомиссии было некоторое время оцеплено.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСМИ сообщают, что мужчина является выходцем из Хорватии, который таким образом хотел привлечь внимание к действиям сербов в отношении этнических хорватов.\r\nКак сообщали Українські Новини, под посольством Турции в Брюсселе подрались сторонники и противники Эрдогана. Также в Брюсселе на вокзале прогремел взрыв после чего неизвестный террорист был застрелен бельгийской полицией. Напомним, террористы ИГ взяли на себя ответственность за вооруженное нападение в Иерусалиме.\r\n