Мужчина пытался сжечь себя в знак протеста перед штаб-квартирой Еврокомиссии

Офис Европейской комиссии в Брюсселе приостановил работу из-за акции протеста с угрозами акта самосожжения, испугавшись повторения терракта 2016 года в бельгийском аэропорту.

Об этом сообщают Associated Press.

Около полудня 2 октября мужчина грозился сжечь себя живьем перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии, расположенном прямо в центре бельгийской столицы.

Он облил себя горючим и угрожал поджечь, выкрикивая в адрес ЕС обвинения в коррупции. Завершить начатое ему помешали пожарные – они облили его водой, после чего полиция задержала нарушителя спокойствия. После инцидента здание Еврокомиссии было некоторое время оцеплено.

СМИ сообщают, что мужчина является выходцем из Хорватии, который таким образом хотел привлечь внимание к действиям сербов в отношении этнических хорватов.

Как сообщали Українські Новини, под посольством Турции в Брюсселе подрались сторонники и противники Эрдогана. Также в Брюсселе на вокзале прогремел взрыв после чего неизвестный террорист был застрелен бельгийской полицией. Напомним, террористы ИГ взяли на себя ответственность за вооруженное нападение в Иерусалиме.