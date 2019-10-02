Портовики против назначения Лавренюка замминистра инфраструкуры, – СМИ

Участники рынка морских перевозок Украины обеспокоены тем, что на должность заместителя министра инфраструктуры может быть повторно назначен Юрий Лавренюк, которого подозревают в организации коррупционных схем и хищении государственных средств.

Об этом сообщило интенер-издание "Апостроф" в материале под заголовком "Контроль над украинским морем: почему портовики против назначения Лавренюка".

"Портовики и морские перевозчики все еще надеются достучаться до власти и не допустить назначения Юрия Лавренюка заместителем министра инфраструктуры, так как считают, что за чиновником прочно закрепилось прозвище "зам по коррупции", - говорится в статье.

Журналисты напоминают, что бывший замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер обратился по этому поводу к премьер-министру Алексею Гончаруку. Кроме того, стивидоры и другие участники рынка написали 2 коллективных письма Президенту Владимиру Зеленскому, где назвали Лавренюка "олицетворением и автором буквально всех коррупционных схем, которые до сих пор работают на украинском рынке морских грузовых перевозок".

В материале приводится несколько примеров коррупционных схем с участием Лавренюка. Это, в частности, махинации с тепловозами в порту "Южный", навязывание неоправданно дорогих буксирных услуг компании "Портосервис-Украина", создание собственного дноуглубительного флота АМПУ, взяточничество при дипломировании моряков.

"Коррупционная составляющая прослеживается и в финансовом плане АМПУ на 2019 год. Расходы на зарплаты выросли по сравнения с 2018 годом на 42%, до 2,5 млрд гривен. При этом количество сотрудников уменьшилось. Служебные машины обходятся на 31% дороже, выросли и затраты на командировки и связь", - отметил "Апостроф.

По данным издания, указанные коррупционные схемы покрывает Администрация морских портов Украины (АМПУ), которая при Лавренюке превратилась в "кормушку" для причастных к ней чиновников. "Схемы покрыли практически все сферы, так или иначе связанные с морем", - констатировали авторы статьи.

Журналисты напоминают, что Президент Владимир Зеленский летом приезжал в Одессу и запомнился жесткой критикой в адрес проворовавшихся чиновников. "Одесситы ждут продолжения – но пока ничего не происходит. Если в результате кулуарных договоренностей Юрий Лавренюк сохранит контроль над украинским морем, бюджет продолжит терять миллионы гривен, а страна – международную репутацию морской державы", - заключило издание "Апостроф".

Лавренюк работает заместителем министра инфраструктуры Украины с мая 2016 года. Курирует железнодорожный, морской и речной транспорт, почтовую связь, предприятия Министерства инфраструктуры Украины, а также вопросы внутреннего контроля и безопасности на транспорте. Ранее он занимал оперативные и руководящие должности в подразделениях СБУ и МВД, а также был помощником у двух народных депутатов Блока Юлии Тимошенко (ВО "Батьківщина") – Александра Рябеки и Ивана Кириленко.