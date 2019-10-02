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02 октября 2019, среда, 17:04 330
Политика 2019-10-02T17:04:30+03:00
Українські Новини
СМИ рассказали о скандальных подробностях биографии "слуги народа" Горенюка

СМИ рассказали о скандальных подробностях биографии "слуги народа" Горенюка

Журналистам удалось выяснить подробности биографии победившего на выборах по округу в Одессе нардепа от партии "Слуга народа" Александра Горенюка, оказалось, что он является сыном известного криминального авторитета, а затем бизнесмена во времена Виктора Януковича Александра Ивановича Горенюка, известного в криминальных кругах под прозвищем "Дровосек".

Об этом пишет издание "Одесские ведомости", передает Апостроф.

Издание сообщает, что в свое время отец нардепа подозревался в автоугонах, а с 2010 занялся бизнесом. Также отмечается, что он был в дружеских отношениях с сыном бывшего генпрокурора Пшонки – одесским прокурором Артемом Пшонкой. Отмечается, что именно А.И. Горенюка связывали с "черным офисом" Пшонки-младшего на ул.Пушкинской, 1 в Одессе, где заключались коррупционные сделки с местными прокурорами.

Избранный в Раду Александр Горенюк в это же время возглавлял ОО "Бюро антикоррупционных расследований", а позже стал руководить Благотворительным фондом "Дети будущего". Журналисты предполагают, что в этом фонде отмывались средства, заработанные его отцом в "черном офисе" прокуратуры. Также к работе фонда были причастны брат будущего нардепа Дмитрий Горенюк и его супруга Татьяна Кандзюба.
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