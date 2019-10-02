СМИ рассказали о скандальных подробностях биографии "слуги народа" Горенюка

Журналистам удалось выяснить подробности биографии победившего на выборах по округу в Одессе нардепа от партии "Слуга народа" Александра Горенюка, оказалось, что он является сыном известного криминального авторитета, а затем бизнесмена во времена Виктора Януковича Александра Ивановича Горенюка, известного в криминальных кругах под прозвищем "Дровосек".

Об этом пишет издание "Одесские ведомости", передает Апостроф.

Издание сообщает, что в свое время отец нардепа подозревался в автоугонах, а с 2010 занялся бизнесом. Также отмечается, что он был в дружеских отношениях с сыном бывшего генпрокурора Пшонки – одесским прокурором Артемом Пшонкой. Отмечается, что именно А.И. Горенюка связывали с "черным офисом" Пшонки-младшего на ул.Пушкинской, 1 в Одессе, где заключались коррупционные сделки с местными прокурорами.