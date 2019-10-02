СМИ рассказали о скандальных подробностях биографии "слуги народа" Горенюка

Журналистам удалось выяснить подробности биографии победившего на выборах по округу в Одессе нардепа от партии "Слуга народа" Александра Горенюка, оказалось, что он является сыном известного криминального авторитета, а затем бизнесмена во времена Виктора Януковича Александра Ивановича Горенюка, известного в криминальных кругах под прозвищем "Дровосек".\r\nОб этом пишет издание "Одесские ведомости", передает Апостроф.\r\nИздание сообщает, что в свое время отец нардепа подозревался в автоугонах, а с 2010 занялся бизнесом. Также отмечается, что он был в дружеских отношениях с сыном бывшего генпрокурора Пшонки – одесским прокурором Артемом Пшонкой. Отмечается, что именно А.И. Горенюка связывали с "черным офисом" Пшонки-младшего на ул.Пушкинской, 1 в Одессе, где заключались коррупционные сделки с местными прокурорами.\r\n\r\nИзбранный в Раду Александр Горенюк в это же время возглавлял ОО "Бюро антикоррупционных расследований", а позже стал руководить Благотворительным фондом "Дети будущего". Журналисты предполагают, что в этом фонде отмывались средства, заработанные его отцом в "черном офисе" прокуратуры. Также к работе фонда были причастны брат будущего нардепа Дмитрий Горенюк и его супруга Татьяна Кандзюба.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n