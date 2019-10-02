подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 октября 2019, среда, 11:16 417
Верховная Рада и партии 2019-10-02T11:16:51+03:00
Українські Новини
Заседание Рады задерживается: "Слуга народа" совещается с Зеленским

Заседание Рады задерживается: "Слуга народа" совещается с Зеленским

Новая Рада. Скриншот: трансляция
Новая Рада. Скриншот: трансляция "112"

Заседание Верховной Рады задерживается из-за совещания фракции "Слуга народа" с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает корреспондент Українських новин с места событий.

По состоянию на 10:30 продолжается заседание фракции в зале совещаний в здании парламента. Заседание Рады открыто не было.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня Рада рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителей коррупции.

Ранее, 1 октября Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

Больше новостей о: Владимир Зеленский Партия "Слуга народа" Рада 9 созыва

Архив
Новости
Строительство Шулявского моста остановлено 11:30
В центре Киева посредине пробки два водителя не "поделили дорогу" и подрались 11:22
За ложь, разжигание войны и военные преступления Порошенко должен исчезнуть из украинской реальности, - Портнов 11:21
Заседание Рады задерживается: "Слуга народа" совещается с Зеленским 11:16
Заставляет других делать то, чего сам не делал: финансисты обратили внимание на декларацию Гетманцева, - СМИ 11:10
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
Чернобыльская АЭС. ЧАЭС. Фото: welt.de
Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону 11:46
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове. Фото: Телеграмканал/Варта 1
В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера" 00:42
Протест из-за формулы Штайнмайера под ОПУ. Фото:
Лидер "Нацкорпуса" объявил бессрочную акцию против "формулы Штайнмайера" 23:08
Более двух годовых госбюджетов: Мининфраструктуры подсчитало затраты на восстановление Донбасса 11:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok