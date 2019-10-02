Заседание Рады задерживается: "Слуга народа" совещается с Зеленским

Заседание Верховной Рады задерживается из-за совещания фракции "Слуга народа" с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает корреспондент Українських новин с места событий.\r\nПо состоянию на 10:30 продолжается заседание фракции в зале совещаний в здании парламента. Заседание Рады открыто не было.\r\nКак сообщали Українськi Новини, сегодня Рада рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителей коррупции.\r\nРанее, 1 октября Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n