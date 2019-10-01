Меньше только Израиль: как выглядит доля Украины в экономике мира

Согласно данным Всемирного банка, мировой объем ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в 2018 году составит 136,48 трлн долларов. На ресурсе HowMuch.net по визуализации данных показано, как распределятся ВВП мира по странам и регионам. \r\nРазмер страны в визуализации пропорционален ее относительному ВВП по паритету покупательной способности. Страны также имеют цветовую кодировку по континентам, чтобы проиллюстрировать географическое распределение мирового производства. Все значения выражены в долларах США.\r\nИнфографика: HowMuch.net\r\nБолее 40% мирового ВВП (ППС) создают азиатские страны, а США и Китай генерируют треть мирового ВВП. Доля Украины в глобальной экономике составила 0,29%. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ десятку стран по ВВП по ППС вошли:\r\n\r\nКитай - 25,36 трлн долларов - 18,58% мирового ВВП;\r\nСША - 20,49 трлн долларов - 15,02% мирового ВВП;\r\nИндия - 10,50 трлн долларов - 7,69% мирового ВВП;\r\nЯпония - 5,48 трлн долларов - 4,02% мирового ВВП;\r\n5 Германия - 4,51 трлн долларов - 3,30% мирового ВВП;\r\nРоссийская Федерация - 3,99 трлн долларов - 2,92% мирового ВВП;\r\nИндонезия - 3,49 трлн долларов - 2,56% мирового ВВП;\r\nБразилия - 3,37 трлн долларов - 2,47% мирового ВВП;\r\nВеликобритания - 3,07 трлн долларов - 2,25% мирового ВВП;\r\nФранция - 3,07 трлн долларов - 2,25% мирового ВВП.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, S&P улучшил прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019. Также Кабмин одобрил сценарии развития экономики Украины на 2020-2022, и рост ВВП до 7% в год вполне реален.