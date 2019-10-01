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01 октября 2019, вторник, 15:46 2036
Силовые структуры 2019-10-01T15:46:47+03:00
Українські Новини
ГБР обнаружило прослушку еще в одном кабинете, - Труба

ГБР обнаружило прослушку еще в одном кабинете, - Труба

Прослушка в кабинете Трубы. Фото: @truba_roman
Прослушка в кабинете Трубы. Фото: @truba_roman

Государственного бюро расследований (ГБР) обнаружило аппаратуру для прослушивания еще в одном кабинете. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН), передают Українськi Новини.

"Не только в кабинете директора были обнаружены такие средства прослушивания. В другом кабинете также", - сказал он. При этом Труба отказался сообщать, у кого именно была найдена аппаратура для прослушивания.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований будет само расследовать уголовное производство по факту прослушки директора ГБР Романа Трубы. Кроме того, аппаратуру для прослушивания в кабинете Директора Государственногобюро расследований Романа Трубы могло организовать НАБУ. Ранее Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности.

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