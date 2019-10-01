Журналистка Олеся Медведева опубликовала в Facebook текст из блога #316 "Что бы сказал Трампу президент Голобородько". Многих зацепила речь во вчерашнем блоге #316 "Что бы сказал Трампу президент Голобородько"\r\nПубликую ее отдельно. Разрешаю пользоваться Владимиру Александровичу.\r\n"Дорогие украинцы!\r\nВы все видели как прошел мой визит в Нью-Йорк. Многие, наверное, читали об условиях которые мне выставляет Трамп. И об условиях, которые мне выставляют его противники - демократы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИ я хочу сказать – да. Это правда. Трамп требует от меня, чтоб Украина открыло дело против Байдена. А демократы требуют от меня дать показания, что на меня давил и меня шантажировал Трамп.\r\nИ если я не выполню требования, то и Трамп, и демократы грозят заморозить помощь Украине, не давать кредит МВФ, а против Игоря Коломойского возбудить уголовные дела.\r\nИ сейчас вот все думают-гадают как я поступлю. Какой выбор я сделаю.\r\nСкажу прямо сейчас. Мой выбор следующий.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДорогие Трамп, Байден и прочие. Идите лесом и разбирайтесь между собой сами.\r\nВы не дадите нам кредитов? Да пожалуйста. Нам будет трудно. Но мы справимся и без вас, решив те проблемы, которые уже давно нужно решить. А вы нам их решить не давали.\r\nГлавная проблема – война.\r\nЯ принял решения немедленно начать процесс политического урегулирования на Донбассе. Там пройдут выборы по формуле Штайнмайера, будет введен в действие закон об особом статусе и будут выполнены другие нормы Минских соглашений для того, чтобы Донбасс мирным путем вернулся в Украину. И тогда война закончится. И это позволит нам жизнь и нормально развиваться и без кредитов МВФ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nИ это будет совсем скоро. Времени мало.\r\nТеперь что касается Коломойского. Американцы грозят уголовным делом против него. Я против. Коломойский – это наш, украинский, олигарх. Поэтому мы сами против него возбудим уголовное дело.\r\nКоломойский и его фирмы вывели из Приватбанка 5 млрд долларов. И на эту сумму финансировать банк было вынуждено государство. Поэтому Коломойский должен вернуть все эти деньги до копейки. А если не вернет, то он сядет в тюрьму. В нашу замечательную украинскую тюрьму. А все его телеканалы, ферросплавные заводы, топливные компании и самолеты будут конфискованы.\r\nИ будет именно так.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯ не мальчик, чтоб мне грозили пальчиком. А Украина – не та страна, которую можно ставить на растяжку и издеваться над ней.\r\nХватит.\r\nВы в Вашингтоне хотите, чтоб у нас шла и дальше война, а Волкер за откаты поставлял нам Джавелины? Вы хотите, чтоб сын Байдена зарабатывал миллионы на лоббизме в украинских нефтегазовых компаниях? Да. Вы этого хотите. Но мы, украинцы, этого не хотим.\r\nИ поэтому я говорю – Все. Хватит.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНепонятно? Скажу понятнее – идите в жопу."\r\nСпасибо за внимание!\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n