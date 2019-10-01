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01 октября 2019, вторник, 14:10 440
Верховная Рада и партии 2019-10-01T14:30:02+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко подготовила альтернативный бюджет с минимальной пенсией в 4,5 тыс грн, - Левочкин

Платформа Бойко подготовила альтернативный бюджет с минимальной пенсией в 4,5 тыс грн, - Левочкин

Оппозиционная платформа - За життя подготовила проект изменений госбюджета-2020, который предусматривает увеличение социальных расходов на 160 млрд грн и на развитие экономики и поддержку регионов - на 60 млрд грн. По словам народного депутата Сергея Левочкина, дополнительный ресурс будет получен за счёт пересмотра макропрогноза и неэффективных расходов, информирует персональный портал политика.

"Госбюджет должен соответствовать реалиям жизни. Оппозиционная платформа - За життя предлагает к концу 2019 года повысить прожиточный минимум на 175% - до 5 569 гривен. В этом случае он наконец превысит фактический прожминимум, чего не было все последние пять лет", - заявил Сергей Левочкин.

По его словам, повышение прожиточного минимума позволит значительно увеличить все соцвыплаты, которые к нему привязаны, - в частности, выплаты при рождении ребёнка, пособия для детей из многодетных семей и лиц с инвалидностью.

"Кроме того, проект предусматривает рост минимальной зарплаты с начала 2020 года до 7000 грн, то есть на 68%, и рост минимальной пенсии к концу того же года в 2,7 раза - до 4500 грн. Только таким способом можно помочь самым бедным гражданам страны выбраться из нищеты", - уверен политик.

Народный депутат также сообщил, что проект изменений госбюджета-2020 предусматривает увеличение расходов на образование на 21,9 млрд грн, на медицину - на 29,1 млрд, на субсидии - на 10 млрд, на развитие экономики и поддержку регионов - на 60 млрд.

"Эти деньги реально найти, приняв реальный проект государственного бюджета. Корректировка макропрогноза с увеличением прогнозируемого роста ВВП даёт почти 130 млрд гривен - при условии снятия блокады Донбасса и увеличении бюджетных стимулов для перезапуска экономики. В то же время сокращение расходов на силовые структуры (кроме Минобороны) и госуправление позволит перераспределить более 55 млрд гривен. Принятие такого бюджета позволит выполнить большинство обещаний, с которыми шла на выборы и наша партия, и партия власти", - резюмировал Сергей Левочкин.

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