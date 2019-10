В Марокко журналистке дали год тюрьмы за аборт

Об этом сообщает "BBC".

Редакция ее газеты и активисты говорят о том, что дело против Раиссуни имеет политический характер, поскольку "Ахбар аль-Яум" часто критикует власть. Журналистка также сообщила, что против нее проводятся репрессии. Полиция допрашивала ее семью, а также проверяла электронную почту.

На первом заседании суда Раиссуни и ее жених вели себя спокойно, несмотря на приговор. Все медицинские и юридические доказательства должны были оправдать пару. Прокурор настаивал на том, что их задержали на выходе из клиники, за которой полиция уже давно наблюдала. Раиссуни заявила, что обратилась в клинику из-за внутреннего кровотечения. Аборт она отрицала. Суд также приговорил к двум годам тюрьмы доктора, а помощник врача и медсестра получили условные сроки.

Региональный директор Human Rights Watch Ахмед Бенчемси назвал приговор "черным днем ​​свободы для Марокко".

Hajar Raissouni & her fiancé Rifaat Al-Amin (handcuffed hands raised) leaving the tribunal after receiving a 1 year sentence for "illegal sex" and abortion. The blatant injustice didn't break their spirit. #Morocco #FreeHajar (Photo AlYaoum24) https://t.co/U8zBJUJnUQ pic.twitter.com/7HIXTiL31Y