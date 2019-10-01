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01 октября 2019, вторник, 09:09 618
Экономика 2019-10-01T09:13:47+03:00
Українські Новини
Снижение граничных цен на электроэнергию - это возврат к административному управлению, - Саква

Снижение граничных цен на электроэнергию - это возврат к административному управлению, - Саква

"Снижение прайс-кепов является возвратом к абсолютно административному регулированию на рынке электроэнергии." Такое мнение высказал аналитик энергосектора Dragon Capital Денис Саква, информирует портал dsnews.ua.

"Вместо того, чтобы усилить конкуренцию на рынке, освобождая объемы, которые мог бы "Энергоатом" на этом рынке продавать, или "Укргидроэнерго" на этом рынке продавать, или тот же "Центрэнерго", который имеет мощности достаточные для покрытия вообще практически всего спроса на тепловую энергию, наши пока еще не понижают, но, по крайней мене, обсуждают такие вопросы", - отметил Д.Саква.

По его словам, падение курса доллара не является достаточным основанием для снижения прайс-кэпов.

"Опять же сейчас "Центрэнерго" начинает вроде какие-то закупки угля, "Донбассэнерго" продолжает закупки угля. И сейчас, перед следующим отопительным сезоном, сейчас снизить прайс-кэпы и резко ухудшить возможности этих компаний по покупке угля, - мне кажется, это такая не очень дальновидная стратегия", - прокомментировал инициативу Министра Минэкоэнерго, добавив, что прайс-кэпы как временный механизм имеют право на жизнь. "Но если мы говорим о долгосрочной стратегии, то, конечно и безусловно, нужно уходить от этого", - резюмировал аналитик энергосектора Dragon Capital Д.Саква.

Ранее представители власти заявляли, что считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии, в частности снизить дневную цену на 15-20%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps).

Народный депутат Украины Михаил Волынец заявил, что отказ НКРЭКУ снизить price caps обоснован тем, что даже ныне действующие предельные цены электроэнергии не покрывают цену угля.

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