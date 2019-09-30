Накануне судебного заседания оппоненты активно размещают в СМИ фейки о ТМ «Корвалол Corvalolum», - «Фармак»

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) накануне судебного заседания относительно ТМ «Корвалол Corvalolum» наблюдает повышение активности оппонентов в распространении недостоверной информации в СМИ.

Об этом говорится в сообщении компании.

«В СМИ распространяют информацию о якобы монополизации рынка «Корвалола» и подорожании этого лекарственного средства. Но это не так. Юридически важно - судебный спор ведется именно за обозначение. То есть речь не идет о монополии на само лекарственное средство. Потому что само лекарственное средство со всеми составляющими - не защищено и не охраняется. Его может выпускать любой производитель, который наладит процесс, докажет эффективность, пройдет все необходимые процедуры, но под своим брендом», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что использование бренда "Корвалол" дает огромные преимущества другим производителям, которые не хотят вкладывать десятилетиями в его качество, эффективность, а хотят сразу же получить выгоду от использования известного бренда.

В сообщении подчеркивается, что компания «Фармак» создана на базе Киевского химико-фармацевтического завода им. М.В. Ломоносова, на котором было разработано лекарственное средство «Корвалол», при этом завод был единственным производителем препарата «Корвалол» на территории бывшего СССР.

С 1991 года «Фармак» единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве, при этом ТМ «Корвалол» защищена в 15 странах Европы и Средней Азии.

Как сообщали Українськi Новини, 12 сентября Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела в споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на 10 октября.

25 июня Большая Палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".

В июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.