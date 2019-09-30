Накануне судебного заседания оппоненты активно размещают в СМИ фейки о ТМ «Корвалол Corvalolum», - «Фармак»

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) накануне судебного заседания относительно ТМ «Корвалол Corvalolum» наблюдает повышение активности оппонентов в распространении недостоверной информации в СМИ.\r\nОб этом говорится в сообщении компании.\r\n«В СМИ распространяют информацию о якобы монополизации рынка «Корвалола» и подорожании этого лекарственного средства. Но это не так. Юридически важно - судебный спор ведется именно за обозначение. То есть речь не идет о монополии на само лекарственное средство. Потому что само лекарственное средство со всеми составляющими - не защищено и не охраняется. Его может выпускать любой производитель, который наладит процесс, докажет эффективность, пройдет все необходимые процедуры, но под своим брендом», - говорится в сообщении.\r\nВ сообщении отмечается, что использование бренда "Корвалол" дает огромные преимущества другим производителям, которые не хотят вкладывать десятилетиями в его качество, эффективность, а хотят сразу же получить выгоду от использования известного бренда.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ сообщении подчеркивается, что компания «Фармак» создана на базе Киевского химико-фармацевтического завода им. М.В. Ломоносова, на котором было разработано лекарственное средство «Корвалол», при этом завод был единственным производителем препарата «Корвалол» на территории бывшего СССР.\r\nС 1991 года «Фармак» единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве, при этом ТМ «Корвалол» защищена в 15 странах Европы и Средней Азии.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 12 сентября Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела в споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на 10 октября.\r\n25 июня Большая Палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЛетом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".\r\nВ июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".\r\nДанное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".\r\nХозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.\r\nПродукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.\r\nНа предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.\r\n14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nС 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.