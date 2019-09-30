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  • Политолог объяснил, почему действия полицейского Шевцова вышли за пределы Украины и достигли Совета Европы
30 сентября 2019, понедельник, 17:46 477
Политика 2019-09-30T18:13:28+03:00
Українські Новини
Политолог объяснил, почему действия полицейского Шевцова вышли за пределы Украины и достигли Совета Европы

Политолог объяснил, почему действия полицейского Шевцова вышли за пределы Украины и достигли Совета Европы

Война полицейского чиновника Евгения Шевцова и его жены Елены Дегрик с украинскими журналистами и изданиями вышла на международный уровень. Об этом в авторской колонке на "Украинской правде" пишет известный политический обозреватель Дмитрий Тузов.

"Война полицейских с журналистами на фоне глобальных событий и противостояний, возможно, выглядела бы несколько забавно. Если бы вся эта история с локального уровня не перешла в разряд дел международного значения. Европейская федерация журналистов выступила с заявлением, в котором выразила тревогу по поводу  факта блокирования из-за судебного решения ряда он -лайн изданий в Украине. Речь идет о решении знаменитого судьи Печерского районного суда Сергея Вовка, который вынес просто "сказочный" вердикт о прекращении деятельности 17-ти он-лайн ресурсов. Именно на этих сайтах была обнародована информация о состоянии и бизнесе семьи Шевцова - Дегрик. Но не менее волнующим моментом для европейских коллег стали признаки затягивания процедуры рассмотрения апелляции. Генеральный секретарь Европейской Федерации Журналистов Рикардо Гутьеррес сообщил, что EFJ осудил эти проявления цензуры на площадке Совета Европы по защите журналистики ", - отметил блогер.

В то же время Дмитрий Тузов пишет о еще одном кейсе, связнном с давлением Шевцова на журналистов. Речь идет о преследовании профессора Иванова из журналистской деятельности его сына Дениса, который из-за угроз правоохранителей находится в вынужденной эмиграции. Политолог подчеркнул, что по требованию следователей Главного следственного управления Национальной Полиции Украины были предоставлены соответствующие финансовые документы профессора Иванова, и их копии сразу появились в сети, что является нарушением тайны следствия. По данному факту адвокат Валерия Иванова Маси Найем добился открытия уголовного производства в ГБР. 

По его мнению, руководитель Национальной Полиции Игорь Клименко и министр внутренних дел Арсен Аваков должны дать оценку этим событиям, ведь "война" Шевцова с журналистами вредит репутации реформированной Национальной полиции.

"Каким бы ни был исход этого противостояния, вряд ли подобные боевые действия могут быть активом в истории реформированной Национальной полиции и ее следственного управления. Возможно, в стране есть более важные проблемы, чем войны полицейских с профессурой за счет налогоплательщиков? И не пора ли обратить внимание на абсурдность происходящего, чтобы сделать соответствующие кадровые решения? Или мы и дальше будем наблюдать за странными войнами с применением государственного ресурса под аккомпанемент заявлений международных организаций о нарушениях свободы слова в стране?", - резюмирует Дмитрий Тузов.

Как сообщал адвокат Маси Найем, он располагает информацией о том, что Евгений Шевцов после ликвидации "экономического" департамента в Нацполиции попытается трудоустроиться в новой Службе финансовых расследований. Это вызвало возмущение среди экспертов, которые считают, что присутствие коррумпированного полицейского в обновленной службе дискредитирует ее. 

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