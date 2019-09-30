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  • Чтобы спасти Луганский регион от отключений электроэнергии, нужно снизить цену на газ для Луганской ТЭС, - Плачков
30 сентября 2019, понедельник, 16:37 576
Экономика 2019-09-30T16:38:06+03:00
Українські Новини
Чтобы спасти Луганский регион от отключений электроэнергии, нужно снизить цену на газ для Луганской ТЭС, - Пл

Чтобы спасти Луганский регион от отключений электроэнергии, нужно снизить цену на газ для Луганской ТЭС, - Плачков

Сложная ситуация с функционированием Луганской ТЭС, которая лишена возможности работать на угле, требует срочного решения правительства, а именно - снижения стоимости газа для Луганской ТЭС. Такое мнение высказал экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"Если с 1 октября прекратится подача газа на ТЭС, о чем уже заявил Луганскгаз (что будет отключен газ, - Ред.), станция будет остановлена. Регион останется без электроэнергии, ведь линии по перетокам еще нет, станция - единственный стабильный поставщик электроэнергии в области", - отметил Иван Плачков.

По его словам, летом 2019 года Кабинет министров уже рассматривал вариант снижения цены для Луганской ТЭС. "Это было специальное решение, по которому стоимость газа для этой станции была соизмерима с ценой угля, чтобы станция работала безубыточно и продолжала работать. Это ведь социально-политический вопрос, а социально-политические вопросы общегосударственные должны решаться правительством, оно обязано решать этот вопрос, нельзя заставлять предприятие работать в убыток", - считает Иван Плачков.

По его мнению, Луганской ТЭС сегодня нужно обеспечить поставки газа по себестоимости, то есть, снизить цену газа. "Нужна хотя бы цена по себестоимости, хотя бы на какой-то период, чтобы станция работала, а потом уже решать вопрос. Снижение цены на газ спасет область от веерных отключений", - отметил Иван Плачков.

Как ранее заявил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай, Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС. Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.
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