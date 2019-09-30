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  • В Программе деятельности нового Кабмина ребята зачем-то изобрели новые определения государства и правительства, - Дьяченко
30 сентября 2019, понедельник, 15:52 567 Мнение
Кабмин 2019-09-30T15:53:28+03:00
Українські Новини
В Программе деятельности нового Кабмина ребята зачем-то изобрели новые определения государства и правительства

В Программе деятельности нового Кабмина ребята зачем-то изобрели новые определения государства и правительства, - Дьяченко

Елена Дьяченко. Фото: Facebook/Елена Дьяченко
Елена Дьяченко. Фото: Facebook/Елена Дьяченко

В Программе деятельности нового Кабмина зачем-то изобрели новые определения государства и правительства. Об этом написала политолог Елена Дьяченко в Facebook.

"Во вступлении к опубликованной сегодня Программе деятельности нового Кабмина ребята зачем-то изобрели новые определения государства и правительства. Государство в их понимании - это "созданный гражданами сервис для решения проблем и предотвращения потенциальных угроз", а правительство - "орган, формирующий госполитику - основное содержание деятельности государства по решению проблем и предотвращению угроз". Государство как ЦНАП - это прекрасный подход для большого бизнеса, которому кроме разрешительных служб больше ничего не нужно. Но во-первых, в Конституции написано, что Украина - социальное, а не сервисное государство. Во-вторых, отказ от социальных обязательств государства повлечет за собой отказ граждан от своих обязательств- защищать Родину, платить налоги, соблюдать законы и не причинять ущерба. На каком основании сервисная служба будет рассказывать как нам жить и карать за нарушение своих рассказов? На что она будет собирать налоги, если не собирается финансировать пенсии и соцвыплаты? зачем рисковать своей жизнью для защиты ЦНАПа от других ЦНАПов? Если у нас с государством кроме отношений источника и потребителя сервисных услуг больше нет ничего общего, зачем тогда мы здесь с вами все собрались? И последнее. Хочу извиниться перед МАУПом: мы думали что ваше заочное высшее это нижний предел, но нет, курсы проджект-менеджмента с паверпоинтом перебили и вас".
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