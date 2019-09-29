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29 сентября 2019, воскресенье, 10:56 96
Жизнь 2019-09-29T11:21:15+03:00
Українські Новини
Запуск "луча надежды" в космос и яркие 3D-абстракции: как прошло открытие Kyiv Lights Festival

Запуск "луча надежды" в космос и яркие 3D-абстракции: как прошло открытие Kyiv Lights Festival

Вчера, 28 сентября, в Киеве вечером прошло открытие международного фестиваля света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. На здание киевской мэрии проектировали детские рисунки и 3D-абстракции. Видео открытия фестиваля было опубликовано на официальной странице мероприятия в Facebook.

Так, посетители фестиваля, который открылся в 20:00, могли увидеть 3D-проекции от ведущих медиа-художников со всего мира на здание КГГА, а также красочные световые инсталляции.

А у тех, кто не смог увидеть воочию открытие, есть возможность посетить фестиваль сегодня, 29 сентября. Однако это будет его последний день.

Также на открытии фестиваля впервые в мире запустили "луч надежды": детские рисунки былы отправлены в космическое пространство в виде зашифрованного сигнала.

Как сообщали Українські Новини, 21-22 сентября в Киеве во второй раз прошел масштабный фестиваль Comic Con Ukraine 2019, который обьединил тысячи любителей комиксов и косплея. Посетители мероприятия имели возможность встретиться с известными звездными гостями, принять участие в игровых турнирах, посетить тематические локации и фотозоны, грандиозное K-Pop и косплей-шоу. 

А в Мюнхене стартовал 186-й "Октоберфест": цены на пиво выросли.

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