Двух мужчин и женщину насмерть сбил поезд в Запорожье

Полиция начала расследовать смерть 3 человек в результате возможного наезда поезда в Запорожье.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Запорожской области, передают Українськi Новини.\r\n"27 сентября около 21:10 в Вольнянское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути по улице Соборной обнаружены трупы женщины и двух мужчин. Предварительно установлено, что их сбил поезд", - сказано в нем.\r\nНа место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСотрудники полиции установили личности погибших: 2 мужчины 1977 и 1972 рождения и женщина 1994 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.\r\nНа данный момент выясняются все обстоятельства аварии.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве на станции "Сырец" мужчину насмерть сбил поезд. Также военный погиб в результате наезда поезда во Львовской области.\r\nКроме того, в Харькове "Интерсити" сбил девушку насмерть.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n