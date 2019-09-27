Запустившая движение #MeToo солгала о домогательствах и должна заплатить 20 тысяч евро

Сандру Мюллер, начавшую во Франции кампанию против сексуальных домогательств вслед за флешмобом #MeToo, признали виновной в клевете. Она беспочвенно обвинила в домогательствах Эрика Бриона, бывшего гендиректора французского телеканала Equidia, сообщает Тjournal со ссылкой на BBC.

В октябре 2017 года Мюллер написала в соцсетях пост о Брионе и призывом делиться историями о домогательствах на работе. Впоследствии выяснилось, что Брион никогда не работал вместе с Мюллер и, соответственно, не мог домогаться до нее с использованием служебного положения. По его словам, какое-то время он флиртовал с ней, однако, не добившись взаимности, извинился и больше ей не докучал.

Суд постановил, что Мюллер должна выплатить Бриону 20 тысяч евро. Это — компенсация морального вреда, а также потерянных гонораров, так как после ее обвинений у него были проблемы в профессии. Сам Эрик Брион назвал кампанию, запущенную Мюллер, "неудержимой машиной".

Как сообщали Українські Новини, обвиняемый в изнасиловании Вайнштейн в суде заявил о своей невиновности и с него сняли часть обвинений.

Тем временем Роналду ответил на обвинения в изнасиловании.