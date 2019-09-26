Портнов спрашивает Рябошапку, почему ГПУ до сих пор не взяла под стражу Пашинского

Под Новый год-2017 народный депутат Сергей Пашинский ранил прохожего Вячеслава Химикуса из пистолета 31 декабря. Инцидент произошел на автомобильной дороге под Васильковом Киевской области. Вернувшийся в Украину бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов задал вопрос прокурору Рябошапке, почему ГПУ до сих пор не взяла Пашинского под стражу, у себя на странице в Facebook.

"Уважаемый офис нового прокурора, можно у вас нижайше поинтересоваться, почему вы до сих пор не инициировали взятие под стражу Пашинского? Может у вас недостаточно закреплённых нами в судах доказательств его причастности к стрельбе из огнестрельного оружия в киевского прохожего? Или может мы недостаточно выиграли за эти почти три года судов о незаконности закрытия против него уголовных дел? Или может у вас просто не хватает на него времени? Или может вы его уже простили? Мы очень не хотим мешать вам работать, но при прошлом преступном режиме мы в его преследовании подвинулись гораздо дальше, чем сейчас. Ждём ваших быстрых решений и исходим из того, что это вопрос очень публичный и вам придётся принимать по нему решение.", - заявил Портнов.

13 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства о стрельбе Пашинского в Химикуса.

26 июля Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием депутата Пашинского, так как не обнаружила в его действиях состава преступления.

Ранее суд признал Вячеслава Химикуса, подстреленного Сергеем Пашинским, потерпевшим.