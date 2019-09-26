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26 сентября 2019, четверг, 18:12 82
Судебная власть 2019-09-26T18:12:44+03:00
Українські Новини
Портнов спрашивает Рябошапку, почему ГПУ до сих пор не взяла под стражу Пашинского

Портнов спрашивает Рябошапку, почему ГПУ до сих пор не взяла под стражу Пашинского

Под Новый год-2017 народный депутат Сергей Пашинский ранил прохожего Вячеслава Химикуса из пистолета 31 декабря. Инцидент произошел на автомобильной дороге под Васильковом Киевской области. Вернувшийся в Украину бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов задал вопрос прокурору Рябошапке, почему ГПУ до сих пор не взяла Пашинского под стражу, у себя на странице в Facebook.

"Уважаемый офис нового прокурора, можно у вас нижайше поинтересоваться, почему вы до сих пор не инициировали взятие под стражу Пашинского? Может у вас недостаточно закреплённых нами в судах доказательств его причастности к стрельбе из огнестрельного оружия в киевского прохожего? Или может мы недостаточно выиграли за эти почти три года судов о незаконности закрытия против него уголовных дел? Или может у вас просто не хватает на него времени? Или может вы его уже простили? Мы очень не хотим мешать вам работать, но при прошлом преступном режиме мы в его преследовании подвинулись гораздо дальше, чем сейчас. Ждём ваших быстрых решений и исходим из того, что это вопрос очень публичный и вам придётся принимать по нему решение.", - заявил Портнов.

13 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства о стрельбе Пашинского в Химикуса.

26 июля Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием депутата Пашинского, так как не обнаружила в его действиях состава преступления.

Ранее суд признал Вячеслава Химикуса, подстреленного Сергеем Пашинским, потерпевшим.

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