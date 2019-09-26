Трамп одержим Украиной: как американские СМИ реагируют на скандальный телефонный разговор

Скандал вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским не утихает. Первые полосы ведущих газет мира пестрят статьями о самых последних событиях в деле, которон может закончиться импичментом нынешнего хозяина Белого Дома, передает "BBC Україна".

В статье, которые проливают свет на политические последствия разговора президентов Украины и США, британская "Guardian" объясняет, почему, казалось бы, абсолютно "протокольная" беседа двух лидеров наделала такого шума и стала фактором в предвыборном противостоянии вероятного кандидата демократов Джо Байдена с Трампом, который хочет переизбраться на второй срок.

"Демократы ухватились за запись и заявили, что именно она доказывает: господин Трамп использовал свою власть не во благо национальной безопасности Америки, а для того, чтобы нанести удар господину Байдену, чтобы улучшить собственные шансы на переизбрание", - пишет газета.

Пресс-служба Президента

Однопартийцы главы американской администрации такие обвинения отвергают. Они отмечают, что господин Трамп не ставил в прямую зависимость военную помощь США Украине от результатов расследования деятельности господина Байдена в Украину во времена его вицепрезидентства.

Впрочем, в разговоре есть и другие "мины замедленного действия", такие как роль генерального прокурора США Уильяма Барра в предвыборной кампании.

"Роль господина Барра в этом деле может иметь чрезвычайно серьезные последствия для господина Трампа, поскольку она доказывает, что Трамп пытался привлечь представителя правительства США к сотрудничеству с другой страной с целью "накопать грязной информации" о потенциальном оппонента на выборах", - пишут в статье.

Газета также отмечает, что никаких фактов, которые бы доказывали нелегитимные действия господина Байдена во время его визита в Украину до сих пор не обнаружено.

Пока юристы обоих лагерей спорят, разговор Трампа и Зеленского дает достаточно оснований для импичмента, Белый Дом вляпался в новую историю. Как сообщает "Guardian", кто-то из сотрудников Белого Дома случайно переслал демократам некий "темник" от советников президента о том, как правильно комментировать содержание июльской беседы двух президентов.

"Политические союзники президента должны говорить, что в разговоре нет предложения "ты мне - я тебе ", а также стоит обвинять демократов в том, что они наносят гораздо больший вред США тем, что публично обсуждают конфиденциальную информацию", - отмечается в электронном письме.

Guardian пишет, что помощники Трампа пытались отозвать "скандальный" письмо, но было поздно, и его содержание довольно быстро стал распространяться в соцсетях.

"То, что произошло в Белом Доме, стало мучительным напоминание о необходимости всегда тщательно проверять список получателей перед тем, как нажимать кнопку "отправить", - заключает газета.

Другое серьезное британское издание, "Financial Times", собрало мнения экспертов относительно того, может ли разговор американского и украинского президентов иметь серьезные юридические последствия.

"Эксперты расходятся в том, станет ли разговор достаточным основанием для устранения Трампа с должности", - отмечает газета.

Ной Букбайндер, исполнительный директор организации "Граждане за ответственность и этику" в Вашингтоне считает, что президент США вел себя, как персонаж фильма о мафии "Крестный отец".

"Каждый понимает, о чем идет речь, когда кто-то говорит, мы сделали для вас многое, а теперь я прошу об услуге", - цитирует его газета.

Ричард Пейнтер, который занимался вопросами этики в администрации Джорджа Буша, считает, что этот разговор дает более чем достаточно оснований для отстранения Трампа.

Впрочем, Джонатан Турла, профессор юридической школы университета Джорджа Вашингтона, убежден, что, хотя и существуют законные основания, господин Трамп не сказал ничего такого, что могло бы создать для него серьезные проблемы.

Дональд Трамп. Фото: ВВС Україна.

О роли Украины в жизни 45-го президента США размышляет американская газета "New York Times". Издание отмечает, что в отношениях Трампа и Киева "что-то пошло не так" еще со времени выборов 2016 года.

Украина не государство, которое должна быть в списке приоритетов президента, который ведет торговую войну с Китаем, пытается решить конфликты на Ближнем Востоке и требует от европейских союзников больше тратить на НАТО, пишет New York Times.

"Но президент Трамп одержим Украиной еще с кампании 2016 года", - убеждает газета.

Издание напоминает, как нынешнему главе Белого Дома пришлось избавиться от руководителя избирательного штаба Пола Монафорта, когда в Украине нашли так называемую "книгу наличных расходов" бывшей Партии регионов, где упоминалось и имя ныне заключенного советника.

Раздражало Трампа и то, что Украина фигурировала в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ВВС Україна.

Со временем фиксация президента США в Украине только усилилась, однако на этот раз господин Трамп решил, что с помощью украинских чиновников он сможет разрушить шансы его главного потенциального конкурента на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена. Именно поэтому происходили контакты адвоката Трампа Руди Джулиани с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко.

New York Times отмечает, что ексгенпрокурор, которого в Украине критикуют за коррупцию, открыл производство в отношении компании, где работал сын Байдена. И сделал он это, чтобы угодить политическим интересам Трампа. Когда усилия "очень хорошего прокурора", как его называл Трамп, не дали желаемого результата, президент США обратил внимание на "политического неофита" - нового президента Украины Владимира Зеленского.

Газета считает, что Трамп просто использовал искреннее желание молодого украинского лидера, который стремился поддержки США, чтобы положить конец российской агрессии и преодолеть "политическую коррупцию, которая давно мучает его страну".

Чем закончится новый скандал, в котором в очередной раз фигурируют Украина и Трамп - покажет время, но сейчас именно Украина стала поводом для "формального начала процедуры импичмента" против него, заключает New York Times.

Как сообщали Українські Новини, Трамп разрешил обнародовать рассекреченную запись разговора с Зеленским, публикацию которой разрешил Офис Презиента Украины. Зеленский назвал единственного человека в мире, который может на него давить.